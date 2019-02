Poprava Marie Stuartovny vstoupila do dějin. Kat zpackal, co mohl

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Francouzská a skotská královna

Marie Stuartovna se narodila 8. prosince roku 1542 v paláci Linlithgow. Jejím otcem byl skotský panovník Jakub V. Stuart a matkou byla jeho druhá manželka, Marie de Guise. Pouhých šest dní po narození Marii zemřel otec, a ta se tak ještě jako miminko stala následnicí skotského trůnu. Ke korunovaci došlo dne 9. září 1543.

Když bylo Marii šest let, byla zasnoubena s francouzským dauphinem Františkem, budoucím králem Františkem II., zvaným Francouzským. Od roku 1548 tedy vyrůstala na francouzském dvoře. V dubnu roku 1558 se konala svatba – Marii tehdy bylo patnáct let, František byl o rok mladší. O dva roky později se František stal francouzským králem a Marie se stala francouzskou královnou. Král však roku 1560 zemřel. O rok později se mladá vdova rozhodla pro návrat do Skotska.

V roce 1565 si Marie vzala za muže svého bratrance Jindřicha Stuarta. O dva roky později byl její manžel zavražděn a Marie se vdala za jeho pravděpodobného vraha, Jamese Hepburna, hraběte z Bothwellu. Protože však Marie byla katoličkou, nelíbil se tento sňatek protestantským lordům. Marie tak byla uvězněna a musela trůn uvolnit svému synovi Jakubovi. Marie později z vězení utekla a vydala se do Anglie, kde žádala ve své nelehké situaci o pomoc svou příbuznou, královnu Alžbětu I.

Nepovedená poprava

Anglická královna Alžběta I. však v Marii viděla hned svou sokyni, která by ji mohla svrhnout z trůnu a snažit se zaujmout její místo. A tak nakonec místo pomoci byla Marie popravena.

Důvodem odsouzení k trestu smrti byla údajná snaha o zavraždění anglické panovnice. Ovšem celá akce byla dílem lsti. Marie Stuartovna spoléhala na pomoc svého katolického přítele Babingtona, se kterým si měla vyměnit několik dopisů. Rádcové Alžběty I. tento fakt zjistili a snažili se Babingtona získat na svoji stranu. Jeden ze špehů se mu prý zmínil o plánu zavraždění anglické královny. Babingtin o tom pak napsal v jednom z dopisů a Marie Stuartovna se nepostavila proti vraždě, což bylo vlastně považováno za zradu.

Poprava Marie Stuartovny se konala dne 8. února roku 1587 na zámku Fortheringhay. Podle dochovaných dobových pramenů to byla opravdu velmi nepovedená akce. Katovi se povedlo oddělit hlavu od těla až napotřetí. Když hlavu konečně setnul, zvedl ji ze země a chtěl ji ukázat publiku, hlava popravené mu spadla, protože Marie měla tehdy nasazenou paruku, za kterou ji uchopil.

Po popravě bylo tělo Marie Stuartovny pohřbeno v katedrále v Peterboroughu. V roce 1612 však byly její ostatky na žádost Jakuba I. přesunuty na Westminsterské opatství.