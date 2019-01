Počet pacientů s chřipkou v Česku prudce stoupá. Jak na nemoc vyzrát?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Chřipka patří mezi virová onemocnění a je vysoce nakažlivá. Nejčastěji v kulminuje v lednu až březnu a projevuje horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, kloubů a svalů.

Onemocnění trvá většinou 2 až 7 dní a navzdory představám nejde o banální nemoc. Každoročně si vyžádá mezi až 500 tisíci obětí, v Česku jde zhruba o 2000 lidských životů ročně.

Zdrojem nákazy je člověk infikovaný virem chřipky v průběhu inkubační doby, která trvá 1 až 3 dny, Po propuknutí nemoci je člověk nakažlivý zhruba 3 až 5 dní. Přesto se dá této nemoci poměrně úspěšně bránit.

Jak se chřipce bránit?

V době zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění je doporučeno co nejvíce omezit pobyt na místech, kde se shromažďuje větší množství lidí. Jde zejména o místa, kde se setkávají lidé na veřejnosti, například kina, divadla, restaurace, ale i městská hromadná doprava.

Důležité je také myslet na zdravý životní styl. Zvyšte příjem vitamínu C, který se nachází například v pomerančích, grepech, citrónu nebo rajčatech, a vitamínu E, který najdete v máku, luštěninách, vaječných žloutcích a mléku.

Nezapomeňte také na pravidelnou hygienu. Virus chřipky dokáže ve vzduchu přežít až 48 hodin, je proto důležité nejen pořádně větrat, ale i dbát na čistotu. Několikrát denně si myjte ruce teplou vodou s mýdlem, zejména po použití toalety, po kontaktu s penězi nebo poté, co se vrátíte domů.

Zbytečně si také nestrkejte ruce do pusy nebo do očí a nepůjčujte nikomu své osobní věci jako mobilní telefon nebo laptop, na kterých se virus může zachytit.

Myslete také na pravidelný přísun vody. Dehydrovaný organismus je náchylnější k infekci. Pomoci může i křen nebo česnek, které jsou označovány za přírodní antibiotika.

Nejúčinnějším prostředkem, jak se chřipce vyhnout, je očkování. Na něj už ale může být v tuto chvíli pozdě, protože jeho účinek zabírá až zhruba dva týdny po aplikaci. Přesto jde o skutečně efektivní metodu, která zabrání vaší indispozici. Ta může v případě chřipky činit až několik týdnů.

Mám chřipku. Co teď?

Chřipka má oproti některým dalším nemocem jednu nevýhodu, prakticky vzato na ni nezabírají skoro žádné léky. Ty dokáži jen potlačit její příznaky, ale nevyléčí ji. To už věděli i naši předkové, kteří vymysleli řadu dalších způsobů, jak nemoci pomoci z těla ven.

Blahodárně bude působit například horká polévka nebo horký nápoj, třeba na škrábání v krku, nebo kašel. Zároveň má i protizánětlivé vlastnosti a pomůže tělo hydratovat. Stoupající pára z pořádně horké polévky pomůže uvolnit ucpaný noc.

Pokud máte možnost, ládujte se při chřipce plody přírody, co to dá. Vítamínů do sebe dostanete víc ze syrového ovoce a zeleniny než z vařené. A rozhodně víc než z různých tablet a jiných drahých prepárátů.

Téměř libovolný čaj (až na ty silné černé, které jsou močopudné) vás nejen zahřeje, ale tělo zavodní, což je přesně rada, kterou na počátku propuknutí nemoci doporučují lékaři svým pacientům. Nejlepší jsou čaje bylinkové nebo zázvorové.

Vhodné jsou i léky, které činí nemoc snesitelnější. Například spreje do nosu, tablety na cucání proti bolesti v krku nebo spreje, které dezinfikují a znecitliví mandle. Co naopak podle lékařů nezabírá jsou různé horké nápoje z lékárny.