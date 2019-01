Můžeme si vybrat, o čem se nám bude zdát? Vědci zveřejnili návod na ovládnutí snů

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Doktor Denholm Aspy z katedry psychologie Adelaidské univerzity tvrdí, že existuje metoda, jak mít sny, u nichž jsme si vědomi toho, že spíme a něco se nám zdá. Spáč díky tomu může tento zážitek kontrolovat.

Existuje mnoho technik pro navození těchto "vědomých" snů, ale předchozí studie hlásily nízkou úspěšnost. Cílem výzkumu doktora Aspyho je vyvinout účinnější techniky jejich navození. Výsledky publikoval v časopise Dreaming.

Studie zahrnovala tři skupiny účastníků a zkoumala účinnost tří různých technik navození vědomých snů:

Zkoumání reality - tedy kontrolování svého prostředí několikrát denně, abyste zjistili, zda se vám to náhodou nezdá.

Přerušený spánek - probudit se po pěti hodinách, zůstat krátkou chvíli vzhůru, a pak znovu usnout, aby člověk vklouzl do spánkové fáze REM, během níž se s vyšší pravděpodobností zdají sny.

Mnemonické navození vědomých snů (MILD) - to zahrnuje probuzení po pěti hodinách spánku a zafixování záměru zapamatovat si, co se člověku bude zdát, až znovu usne. Toho docílí tím, že než se znovu uloží ke spánku, opakuje si větu: "Až budu příště spát, budu si pamatovat, co se mi zdálo." Během usínání si také člověk může představovat sám sebe, jak se mu zdá nějaký příjemný sen.

Ve skupině 47 lidí, kteří kombinovali všechny tyto tři techniky, dosáhli účastníci 17procentního úspěchu v podobě vědomých snů po období pouhého jednoho týdne, což byl podstatně četnější výskyt než během základního týdne, kdy žádnou z těchto technik neprováděli.

Mezi těmi, kdo dokázali usnout během prvních pěti minut od dokončení techniky MILD, byla úspěšnost vědomých snů mnohem vyšší - podařila se při téměř 46 procentech pokusů.

"Technika MILD funguje na tom, čemu říkáme 'prospektivní paměť', což je typ paměti, jehož úlohou je připomenout si informace v určitém budoucím čase či po jistém ději," uvedl doktor Aspy.

"Opakováním věty, že si budeme pamatovat to, co se nám zdá, vytváříme v paměti záměr - a ten podporuje tvorbu vědomého snu. A co je ještě důležitější - ti, kdo hlásili úspěch při použití techniky MILD, byli následující den podstatně méně spánkově deprivovaní, což naznačuje, že sen, který si uvědomujeme, nemá žádné negativní následky na kvalitu spánku," dodal Aspy.

"Tyto výsledky nás přivedly o krok blíže k vyvinutí vysoce účinných technik navození vědomých snů, které by nám umožnily studovat mnoho potenciálních přínosů tohoto druhu spánku, jako je léčba nočních můr a zlepšení fyzických schopností a dovedností s pomocí jejich nácviku v prostředí uvědomovaných si snů," uvedl Aspy, který ve výzkumu nadále pokračuje.