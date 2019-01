Vraž tam žloutek, rozkverluj to. Zvládli byste dnes uvařit podle Magdaleny Dobromily Rettigové?

Magdalena Dobromila Rettigová se narodila 31. ledna 1785 ve Všeradicích, krátce na to jí ale zemřel otec i sestry a zůstala s maminkou sama. Projevovala ale velké nadání a byla velmi učenlivá, proto se již v raném věku učila o katolické víře a německý jazyk.

Problémy měla naopak s českým jazykem, který, navzdory tomu že se s maminkou odstěhovala do Prahy, neuměla až do svých 18 let. Později tento neduh napravila a po sňatku s českým buditelem a spisovatelem Janem Aloisem Sudipravem Rettigem se stala vlastenkyní.

Rettigová se zasloužila o rozvoj české kultury. Věnovala se výchově a výuce dívek, které učila hospodaření, vaření, domácím pracím a české literatuře. Vedla společenský salon knihovnu, a v Litomyšli, kde později bydlela a zemřela, dokonce nechala postavit altán.

Pořádala také literární posezení a setkávala se například s Františkem Palackým nebo s Josefem Jungmannem. Sama také publikovala mnoho děl, přičemž první pokusy byly v němčině. Až později začala svou prózu i poezii psát česky.

Dílo, které jí proslavilo, ale pocházelo z úplně jiného soudku. Je jím Domácí kuchařka vydaná v roce 1826. Mezi Čechy se stala tak oblíbená, že nová vydání vycházela i po sto letech. Zvládli byste podle ní některé recepty uvařit i dnes?

Polenta

Utři čtvrt libry čerstvého másla, vraz do něho 4 žloutky, a zamíchej do toho znenáhla půl žejdlíka sladké smetany a žejdlík pěkné mouky, osol to trochu, dej k tomu s půl citronu drobně rozkrájenou kůru a trochu květu, a konečně do toho vmíchej ze čtyr bílků pevného sněhu; nyní pomaž servít novým máslem, vlej to do něho, zavaž to volně a nech to ve slané vodě něco přes hodinu vařit; potom to vyndej ze servítu, rozkrájej to na lístky (nejlépe silnou nití), posyp to hodně tlučeným mákem, smíchaným s cukrem, a polej to rozpáleným novým máslem.

Lité smažené štrudle

Vraz do hrnku 4 celé vejce a dva žloutky, nalej do toho žejdlík dobrého mléka, přidej k tomu trochu soli a mouky tolik, aby z toho bylo těstíčko jako na řidounké kapání, dobře to umíchej a lej z toho štrudle. Nádivku dělej takto: Utluč čtyry loty sladkých mandlí, vmíchej do nich čtyry žloutky a sníh ze čtyr bílků, citronovou kůru a čtyry loty cukru, a hodně to utři. Nyní tím pomaž ty štrudle, zaviň je, rozkroj každou v půli, omoč je v rozkloktaných vejcích, obal ve strouhané žemličce a usmaž je v rozpáleném přepouštěném másle, pak je posyp cukrem a nes na stůl.

Rejže s jablkami

Uvař ze čtyr lotů dobře vyprané rejže hustou kaši a nech ji vychladnout; utři ve smetaně 4 loty čerstvého másla, dej do něho tu vychladlou kaši, vraz do toho 4 žloutky, přidej k tomu 4 loty tlučeného cukru, dobře to utři, vmíchej do toho ze třech bílku tuhý sníh, na lístky rozkrájená míšeňská jablka, dva loty velkých hrozinek bez jadýrek, trochu to osol, vymaž formu, vy-. syp ji ‚žemličkovou kůrou, vylož ji hrozinkama bez jadýrek, dej to do ní a nech to hodinu v páře vařit; pak to vyklop a dej to na tabuli.

Polívka tlučená

Uvař starou slepici při hovězím mase do měkká, potom vyřízni prsíčka, ostatní slepici v moždíři dobře utluč, dej ji do hrnce, přidej k ni rozkrájenou mrkev, petružel, celer a kousek zázvoru, nalej na to polívku, v níž se slepice vařila, a nech to hodinu vařit. Zatím usekej drobně ta vyříznutá prsíčka, dej je do hrnku, přidej k tomu kousek nového másla, čtyry žloutky, rozkloktej to s půl žejdlíkem vlažné polivky, tu ostatní polívku proceď skrze husté sejtko, a když se vaří, zakloktej (zakverluj) ji s těmi žloutky a prsíčkama, a vlej ji hned do mísy, sice by se srazila.