Záhada, která nahrává konspiracím. Proč na Měsíci vlaje vlajka, když tam není vítr?

Nutno dodat, že v ateliérech také vítr nefouká, a lze jen těžko odhadovat, jak by dokázala NASA natočit ve venkovních podmínkách falešné přistání na Měsíci tak, aby vítr rozfoukával vlajku, ale zároveň nezvedal prach ležící na zemi.

Důvod, proč vlajka na Měsíci "vlaje", je prostý. Je totiž propletená dráty a její tvar bylo možné formovat. Astronauti poté tvar na místě postavili tak, aby to dobře vypadalo. Kdyby tam byla postavena jen tak, byla by svěšená a ani by nebylo poznat, jak vlastně vypadá

Co ale vědce překvapilo je, že všechny vlajky dočista zbělely. Jakýkoliv náznak amerických pruhů nebo hvězd je pryč a jejich plochu pokrývá pouze bílá barva.

Aby toho nebylo málo, tak se i zbylé vlajky začaly postupně rozpadat. Za několik desítek let z nich nezbyde vůbec nic. Čím je to způsobeno?

Kromě levných materiálů především radiací, která je ve vesmíru všudepřítomná. Ta postupně zklividovala všechny barvy na vlajkách.

Jejich stavu nepomáhají ani teplotní rozdíly. "V noci" panuje na Měsíci teplota až -150 stupňů Celsia, naopak "ve dne" se teploty vyšplhají na zhruba 100 stupňů nad nulou. Díky tomu je s podivem, že vlajky vůbec vydržely takovou dobu.