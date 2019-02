O nejosamělejší ženě světa jsme se dozvěděli náhodou. Jak se jí vede dnes?

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Rodina Lykovových je známá tím, že už po desetiletí žijí její členové v tajze. Agafja Lykovová se narodila v dubnu roku 1944 jako čtvrté dítě svých rodičů, ale teprve druhé, které se narodilo právě v těchto odlehlých končinách. Prvních 34 let let života neměla takřka žádný kontakt s civilizací.

Až v létě roku 1978 objevila rodinu náhodou čtveřice geologů, kteří nad místem kroužili v helikoptéře. Vědci tehdy popsali, jak Lykovová mluvila podivným jazykem, na němž se podepsaly roky izolace od civilizace. Proto si původně mysleli, že je žena mentálně postižená. Když ale viděli její další dovednosti, svůj původní dojem přehodnotili.

Jedním z vědců byl Vasilij Peskov, který následně během 80. let publikoval o rodině několik článků. Z Lykovových se tak stal národní fenomén. Lykovová se díky sovětským politikům podívala na měsíční výlet po Sovětském svazu. Ten už ale nikdy nezopakovala, své obydlí už opouští jen pro účely lékařského ošetření.

Proč tak dělá? Lykovová se svěřila, že vzduch a voda mimo tajgu jí nedělají dobře. Navíc se prý bojí. V roce 2014 ale v dopise, který byl publikován na internetu, prosila o společnost v tajze, protože její zdraví se zhoršuje. Dokonce popsala, že má bulku na prsu a obává se, že má rakovinu.

V lednu roku 2016 pro ní do tajgy přiletěl vrtulník, aby jí převezl do nemocnice. Lykovová si tehdy stěžovala na bolest v noze. Po nutném ošetření se plánovala vrátit zpátky do divočiny. Jak vše dopadlo, ale není známo.

Podle Peskova se Lykovová svěřila, že prý měla i manžela. Určitě však měla po 18 let souseda, kterým byl Jerofej Sedov, mimochodem jeden z geologů, kteří sem přijeli v roce 1978. Ten sem přijel Lykovové pomáhat, před čtyřmi lety ale ve věku 77 let zemřel. Lykovová tak od té chvíle hospodaří v tajze sama a je asi jedním z nejosamělejších lidí na planetě.