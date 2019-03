Jak porazit bolest hlavy bez prášků? Stačí k tomu bytelná židle

K bolestem hlavy přispívají naše civilizační návyky, nezdravý styl života či špatná kondice a kvůli ní ochablé svaly kolem páteře, krku a hlavy. Velmi často bývá příčinou úporných bolestí hlavy prosté sezení na židli. Proč zrovna to?

V poměrně nedávné minulosti člověka se sezením žádný problém nebyl. Při sezení člověk obvykle odpočíval, přirozenější a častější pro něj byl ale pohyb. Dnes tomu je u mnoha lidí obráceně. Mají sedavé zaměstnání, ve kterém stráví většinu dne. A doma si opět sednou. Pohyb jim často úplně chybí.

Moderní život předběhl evoluci. Lidské tělo není evolučně přichystáno na hodiny a hodiny sezení. Co ale s tím, když zkrátka máme sedavé zaměstnání? Tím nejzákladnějším je naučit se správně sedět. Jak na to?

Nejprve si seřiďte výšku židle. Chodidla by měla ležet na zemi, ale nohy v kolenou nesvírají úplně pravý úhel. Stehna by měla klesat zhruba v úhlu 15 stupňů. Stejný úhel sklopení by měl mít i sedák židle. A teď to nejdůležitější - sedět bychom měli zpříma a rovně a páteř by v tom případě měla svírat s osou stehenních kostí úhel mezi 110 až 130°. Úhel 110°se používá pro tzv. aktivní pracovní sezení, kdy rukama pracujeme na stole. Úhel 130°je vhodnější pro pasivní způsob sezení.

Jak už jsme napsali, židle nemusí být jen mučícím nástrojem nebo místem, kde si protrpíme pracovní dobu. Můžete si na ní i jednoduše zacvičit. Cviky obvykle nepomáhají proti rozjeté migréně a lékaři dokonce doporučují v takovém případě necvičit. Vlastně vám to nedovolí ani bolest hlavy. S pomocí následujících cviků se ale můžete bolesti hlavy preventivně vyhnout a pokud budete pravidelně cvičit, možná se už nikdy neozve.

Nejlepším receptem proti většině bolestí hlavy jsou cvičení, která zabraňují zkrácení krčních svalů. Mezi nevhodnější patří předklon, úklon hlavy, otáčení nebo koulení hlavou ze strany na stranu a protažení, které ráno připraví krk na celodenní držení těžké hlavy. Lékaři však důrazně doporučují vynechat záklon hlavy.

Vysouvání brady

Prvním tipem je naprosto jednoduchý cvik s vysouváním brady. Vypadá trochu nezvykle a asi by vás nenapadlo ho cvičit, ale vyzkoušejte si ho. Funguje jako prevence migrény a jde o vysouvání brady. Pohodlně se usaďte a představte si, že vaše brada je něco jako šuplík nebo zásuvka u stolu. S nádechem ten "šuplík" vysouvejte před obličej, s výdechem bradu zase zasunujte. Důležité je, že brada se při vysouvání vpřed nezdvihá, ale je stále v jedné přímce.

Jednoduchý strečink neurologů z Kalifornie

Jde o techniku, kterou vyvinuli v osmdesátých letech neurologové na univerzitě Loma Linda v Kalifornii. Autoři tvrdím, že se s pomocí tohoto cviku zbaví bolestí hlavy devět lidí z deseti. I tentokrát stačí sedět na židli - vše, co budete potřebovat, je vaše hlava a vaše dvě ruce.

Pohodlně se usaďte a otočte hlavu doleva jako byste se chtěli podívat přes levé rameno. Ukazováček levé ruky si dejte na pravou tvář tak, že máte bradu opřenou o dlaň a pod bradou je i váš palec. Potom velmi jemně tlačte rukou hlavu doleva.

Současně si ale položte svoji pravou ruku shora na hlavu tak, že se prostředníkem pravé ruky dotknete levého ucha. Touto pravou rukou pak velice jemně tlačte hlavu dolů k hrudníku.

Těsně předtím, než vám bude cvik a poloha hlavy nepříjemná, pohyb zastavte a v této pozici vydržte deset sekund. Potom totéž zopakujte s otáčením hlavy na pravou stranu. Tento cvik opakujte na každou stranu celkem třikrát. Důležité je postupovat jemně a nikoli násilím nebo silou. Neměli byste překročit chvíli, kdy je vám cvik nepříjemný. Tlak by měl jemný, ale stálý.

Neurologové tento cvik vyvinuli poté, co zjistili, že za většinou bolestí hlavy jsou napjaté krční svaly. Právě na ně je tento cvik cílený. Pokud trpíte chronickou bolestí, měli byste tuto sérii cviků dělat každé dvě hodiny. Později už třeba jen dvakrát denně jako prevenci. Zkušenosti těch, co to zkusili, říkají, že už po týdnu se vám uleví. I ty nejúpornější případy chronických bolestí je možné napravit do tří měsíců.

Jednoduché procvičování

Nejzákladnějším procvičováním krční páteře jsou cviky, které už patrně znáte. Třeba ze školního tělocviku. Všechny je můžete provádět při sezení na židli:

- uklánějte hlavu. S výdechem na jednu stranu a pak na druhou.

- rotujte hlavou zleva doprava a naopak. Krční páteř mějte po celou dobu v jedné ose s páteří.

- položte si ruce na ramena tak, že prsty směřují k lopatkám a lokty trčí vpřed. S pomalým výdechem pomalu vysunujte hlavu vpřed. Když ji naopak zasunujete, dělejte to společně s nádechem. A pozor - hlava by se neměla předklánět, o předklony nejde.

- dělejte polokroužky hlavou od jednoho ramene ke druhému.