Dovolená v Chorvatsku skočila tragicky: Muž zemřel po konzumaci kebabu

Allan Brown a jeho žena vyrazili na vyhlídkovou jízdu, pak si dopřáli večeři na hotelu. Brit si objednal kuřecí kebab na špejli. Během jídla si ovšem postěžoval, že maso je příliš tvrdé a že má pocit, jako by se mu zaseklo v krku. Když se po jídle vydal na toaletu, jeho manželka Jean uslyšela ránu.

„Paní Brownová šla za ním a viděla, že má obrácené oči a že v oblasti krku začal modrat," cituje britský deník The Sun koronera Graema Hughese. Allana oživovala až do příchodu lékařů, ale ani tak se ho nepodařilo vzkřísit. Chorvatští doktoři vzhledem k historii zdravotních problémů pana Browna jako příčinu smrti určili trombózu.

Pan Brown zemřel 24. září 2018. Když tělo později dostal na stůl patolog Meleri Morgan, zjistil něco jiného. Při pitvě objevil „něco šedého“ zaseknutého v horních dýchacích cestách mrtvého muže. „Bylo to živočišného původu a obsahovalo to tuk. Vysvětlovalo by to to, co jeho žena říkala o kuřecím kebab,“ řekl koroner.

Ani několik měsíců po smrti se lékaři ale lékaři nedokázali shodnout, zda Allana zabil kousek kebabu nebo následky trombózy. Příčinu smrti proto nakonec uzavřeli jako „neurčitou“.