Kontroverzní vyšetřovací taktiky: Mohou policisté při výslechu lhát?

Reidova technika

Jedná se o jednu z primárních taktik, která je od roku 1970 hojně školena po světě a obsazena v řadě výslechových manuálů. Policista během výslechu naoko sympatizuje s podezřelým. Posiluje podezřelého o jeho předpokládané nevině a dokonce mu připomíná, že zločin mohl spáchat někdo jiný. Spočívá především ve sledování neverbálních projevů vyslýchaného, které jsou hodnoceny. Mezi ně patří například postoj těla, ruce, nohy, oční kontakt nebo tempo řeči.

Reidova technika byla kritizována, protože je obvykle dlouhá, komplikovaná a zahrnuje několik strategií. Vyšetřující důstojník také vypráví spoustu lží. To způsobilo nevinným lidem přiznat se k zločinům, které nikdy nespáchali, a to zejména u dětí. V některých evropských zemí je jeho užití při výslechu dětí a mladistvých dokonce zakázáno.

Hodný a zlý policista

Tato technika byla původně součástí Reidovy techniky, ale postupně se stala samostatnou metodou při výslechu. Jak už název napovídá, jeden policajt předstírá, že je „špatný člověk“, zatímco druhý je „dobrý člověk“. Zlý policista vyslýchá podezřelého jako první. Zastrašuje podezřelého, trvá na tom, že je vinen, a naléhá na něj, aby se přiznal. Je drzý, nečestný a velmi arogantní. Někteří podezřelí se v tomto bodě lehce přiznávají. Dobrý policista přijde, až když se podezřelý nepřiznal. Ujišťuje podezřelého, že obdržel lehčí trest nebo dokonce milost. Cílem je, aby se podezřelý stal klidnějším a s větší pravděpodobností se přiznal k trestnímu činu.

Minimalizace a maximalizace

Minimalizace a maximalizace jsou dvě různé, ale podobné metody dotazování, neboť mají stejný předpoklad. Minimalizace znamená, že zločin se vyjímá v menším měřítku. Podezřelý je zmatený, aby věřil, že jeho trest bude menší, než si myslel, takže se přiznává. Maximalizace spočívá v tom, že zločin je vyhlížen větší, než ve skutečnosti je. Vyšetřovatel často připomíná podezřelého z dlouhých vězení a nejzávažnějších trestů. To funguje tak, že se podezřelý domnívá, že dostane mírnější trest, pokud se přizná. Obě techniky jsou považovány za kontroverzní, protože by mohly vést k tvrdším trestům pro podezřelého.

Lež

Policie může bezprostředně lhát, aby donutila podezřelé k přiznání. Častá jsou tvrzení o tom, že mají otisky prstů, důkaz ve formě DNA nebo očité svědky, kteří viděli, že podezřelý spáchal trestný čin, i když ani jedno z nich nemusí být pravda. Dalším falešným prostředkem je komplic, který se podle slov vyšetřovatelů již přiznal a odhalil praktiky podezřelého.

PEACE

PEACE je anglická zkratka, která se skládá z následujících slov: příprava (Preparation) a plánování (Planning), zapojení (Engage) a vysvětlení (Explain), účet (Account), uzavření (Closure) a vyhodnocení (Evaluate). Jedná se o výslechovou techniku, kterou většinou používají policisté ve Velké Británii a na Novém Zélandu. Účelem této metody je, aby výslech vypadal spíše jako pohovor než výslech. Zahrnuje spoustu mluvení. Vyšetřovatelé se ptají na spoustu otázek a pečlivě je nutí k přiznání. Také žádají podezřelého, aby si vzpomněl na všechno, co si o incidentu pamatuje. Pak porovnávají, co podezřelý řekl, s tím, co už vědí.