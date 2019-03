Uchovávání čokolády v lednici je to nejhorší, co vás může napadnout

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Čokoláda skladovaná v lednici. Někteří lidé to dělají, pokud jste mezi nimi i vy, měli byste okamžitě přestat. Podle odborníka na čokoládu Lukea Owena Smithe by sladké pokrmy nikdy neměly být skladovány v lednici, i když je teplé počasí. Proč? To řekl britskému deníku The Sun.