Komická historie spodního prádla: Ženy chodily stovky let na ostro, muži měli raději taky

Starověké spodní prádlo

Starověcí Egypťané používali coby spodní prádlo bederní roušku. Dokládají to dobové fresky a jiná vyobrazení. Ovšem také úplná nahota zde byla zcela běžná. Také ve starověkém Řecku lidé nepovažovali za nutné zahalovat své intimní partie. Pro tuto kulturu bylo navíc typické, že se dbalo na krásu těla, na které tedy Řekové usilovně pracovali, a svá těla se pak tedy nebáli ukazovat. Ve starověkém Řecku a Římě se poprvé objevila jakási předchůdkyně dnešní podprsenky – jednalo se o pruh látky zavázaný pod ňadry. Zároveň zde funkci spodního prádla plnily tuniky, které nosili muži i ženy.

Středověké spodky a košile

Ve střední Evropě se ve středověku jako spodní prádlo rovněž nosily tuniky. Ty později doplnily spodní kalhoty, které byly navíc praktičtější, třeba při jízdě na koni nebo při boji. A jak takové spodky vypadaly? Zpočátku měly podobu obyčejné látky, kterou si muži omotali kolem pasu a mezi nohama. Někdy ve vrcholném středověku se spodky již šily na míru. Na ně pak muži navlékali oddělené nohavice, které si připevňovali k opasku. V průběhu 15. století se už pánské spodky podobaly dnešním trenýrkám, ovšem v délce ke kolenům.

Spodní kalhoty oblékali pouze muži, ženám nadále vyhovovaly tuniky či košile. Středověké ženy si zřejmě samy šily spodní košile, většinou dlouhé až do půli lýtek. Tyto košilky se nazývaly oplečky nebo spodničky – oplečka neměla rukávy, spodnička naopak ano.

V 15. století již tuniky nadobro vystřídaly košile, ovšem ve venkovském prostředí se tuniky nosily ještě po velmi dlouhou dobu. Košile byly oproti tunikám volnější a zhotovovány z kvalitnějších materiálů. Měly dlouhé rukávy, které byly opatřené tkaničkami. Ty se zavázaly, a rukávy tak získaly velký objem. Spodní košile měly své pevné místo v renesanční módě, kdy vykukovaly z tehdy módních prostříhaných rukávů svrchního oděvu.

Korzety, krajky a výšivky

Zhruba od 16. století se na spodních košilích začaly objevovat výšivky, krajky či stužky. Krajky byly oblíbené pak zejména o století později. Tehdy se košile doplňovaly krajkovými pruhy či krajkovým lemováním, manžetami a límci.

Ke spodní košili do ženského šatníku brzy přibyl korzet. Ten začaly ženy na košili oblékat někdy v polovině 16. století a velké oblibě se těšil až do počátku 20. století. Korzety se vyztužovaly kosticemi, často vyrobenými z velrybích kostí (takto kostice dostaly svůj název). Kostice mohly být také kovové, proutěné nebo dřevěné. Korzety se oblékaly pod šaty a tvarovaly ženě postavu, a to zejména v 17. a 18. století. Tehdy ženy nosily korzet prakticky denně, kromě doby těhotenství.

V období 17. století se chudé venkovské ženy inspirovaly módou šlechtičen a bohatých měšťanek, když začaly oblékat šněrovačky, jakési obdoby korzetů. Ty nebyly zpravidla vyztužené a nosily se na svrchním oděvu.

V 19. století se objevily také korzety pro muže, které stáhly pas a zdůraznily široká ramena – tedy vytvarovaly ideální mužskou postavu. Takovéto korzety však nebyly běžnou součástí šatníku každého muže.

Kalhotky a podprsenka

První dámské spodní kalhotky začaly nosit pravděpodobně prostitutky. Spodní prádlo připomínalo spíše kalhoty – dlouhé bylo ke kolenům nebo do půli lýtek. Často bylo zdobené krajkami nebo výšivkami. Protože bylo k vidění především v nevěstincích, mezi ostatní ženy se rozšířilo až někdy v 18. století. Až o století později však naplno proniklo do ženského šatníku. První spodní kalhotky podobné těm dnešním se objevily až ve 20. století, a to zásluhou britské módní návrhářky Lucy Duff-Gordon, která mimo jiné vyvázla živá při tragédii Titanicu.

Z korzetů a šněrovaček se postupem času vyvinula podprsenka. Tu první ušila Herminie Cadolle, která na tento kus spodního prádla získala v roce 1889 patent. O čtyři roky později přišla s podprsenkou Marie Tucek, a s moderním kouskem pak roku 1913 Marie Phelps Jacob.

Vůbec nejstarší spodní prádlo velmi podobné dnešním podprsenkám bylo během archeologického výzkumu v roce 2008 objeveno na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku. Čtyři nalezené podprsenky byly dle radiokarbonového datování vyrobeny v letech 1440 až 1485.