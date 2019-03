Kam zmizel Jan Kanyza? Kauza StB znamenala nemilý zvrat

Jan Kanyza se narodil 25. října 1947 v Lipníku nad Bečvou a už jako malý kluk tíhl k umění. Učil se na několik hudebních nástrojů, konkrétně šlo o klavír, saxofon nebo klarinet. I proto vedly později jeho kroky na DAMU, kde byl jeho profesorem Miloš Nedbal, který si ho velmi chválil. Studium herectví úspěšně zakončil v roce 1970.

Dnes, po téměř 50 letech, se však Kanyza z televizní obrazovky a filmového plátna prakticky vytratil. Posledním celovečerním filmem jeho dosavadní kariéry je historické drama Jménem krále, které vstoupilo do kin přesně před deseti lety. Dříve populární herec se vytratil i ze seriálů, naposledy si před dvěma lety střihl epizodní roli v kriminálce Kapitán Exner.

Přitom právě s úspěšnými seriálovými rolemi mají diváci Kanyzu spojeného nejčastěji. V devadesátých letech se pravidelně objevoval na obrazovkách Novy jako jeden ze štamgastů populární Hospody. V legendárním seriálu ztvárnil advokáta, kterého si o několik let později musel najít sám.

Do médií totiž prosákly informace o jeho údajné spolupráci se Státní bezpečností, Kanyza měl mimo jiné donášet na své herecké kolegy. V lednu 2007 zveřejnila MF Dnes článek, v němž stálo, že Kanyza byl v roce 1975 zverbován tajnou policií pod krycím jménem Honza a měl za úkol donášet na své kolegy.

Mělo jít kupříkladu o herce Pavla Landovského, mimo jiné zakladatele Charty 77, nebo Vítězslava Jandáka. Spolupráce měla podle zjištění MF Dnes trvat osm a půl roku, během kterých se odehrálo 80 schůzek s StB. Kanyza měl za tuto činnost vyinkasovat minimálně 2470 Kčs.

V srpnu 2010 však Kanyza uspěl se žalobou. Ministerstvo vnitra jej přesto vymazalo jen z internetového seznamu spolupracovníků StB. V archivech Státní bezpečnosti je nadále veden jako agent Honza s evidenčním číslem 24 695. Mediální masáž spojená s touto kauzou herce donutila k vyjádření, že se své profesi už nebude věnovat. Úplně ale svůj slib nedodržel.

Poslední dobou dokonce omlouvá svou absenci na obrazovkách jinak. „Už se cítím unavený na to, abych byl součástí toho kolotoče. Musela by to být opravdu nabídka, která by mě uchvátila, abych ji přijal. Abych nějak honil kšefty, to mě nebaví, čímž ale neříkám, že bych si něco zajímavého rád nezahrál,“ řekl loni týdeníku Sedmička.

V současnosti se Kanyza věnuje především malířství, které je jeho dlouholetou vášní. Několik let vlastní ateliér v jižní Francii. Kromě země galského kohouta vystavoval i v USA, Německu nebo Švédsku a samozřejmě také v České republice. Ilustruje také dětské knihy.