Po dlouhém lenošení konečně jarní restart. Víte, jak na něj?

Podle výživové specialistky se dá s hubnutím začít v kteroukoli roční dobu. „Závisí na rozhodnutí člověka, kdy má k tomu nejvhodnější podmínky, neboť každý je určitým způsobem limitován (zdravotní stav, množství kil, které chce redukovat, dovolené, rodinné oslavy, večírky, plesy, atd.). Z čistě pragmatického hlediska jsou lidé více motivováni začít po měsících, kdy tělo svou životosprávou nejvíce zatížili, tedy na jaře po zimním období nebo na podzim po letních dovolených a grilovačkách. Nejvíce klientů do poradny přichází právě na jaře, obecně mají v tomto období větší motivaci a chuť pro sebe něco udělat,” říká Renata Štěpánová z Cambridge Weight Plan.

Svěřte se do rukou odborníka

Chcete-li se při jarním restartu zbavit i zdravotních problémů, snížit váhu o více než 5 kg nebo se vám prostě už po několikátém pokusu nedaří zhubnout, vyplatí se svěřit se do rukou certifikovaného výživového poradce. Má to nespornou výhodu – získáte podporu a správné vedení a do budoucna se tak můžete vystříhat spousty stravovacích chyb. Pokud vás netrápí žádné zdravotní problémy a potřebujete zredukovat jen pár kil, postačí, když vhodně upravíte svůj energetický příjem. Denní příjem energie by ale neměl klesnout pod hodnotu bazálního metabolismu (spočítat si ji můžete například na bazalnimetabolismus.cz) a ve stravování je vhodné držet se obecných zásad:

* Vybírejte především čerstvé potraviny a co nejvíce v přirozeném stavu (ne instantní, polotovary apod.).

* Dostatečně pijte, nevhodné jsou limonády, slazené minerálky, sirupy, energetické nápoje.

* Ke každému jídlu přidejte ovoce nebo zeleninu, tj. 5x denně (1–2x denně ovoce, 3x denně zelenina)

* Vyhýbejte se smaženým jídlům, alkoholu, sladkostem a pochutinám (sušenky, zákusky, koblihy, chipsy, čokolády...).

* Omezte solení i příjem uzených výrobků.

* Pravidelně zařaďte pohyb (chůze, běh, kolo, brusle, tanec...).

Jarní detox – ano, či ne?

Možná patříte mezi ty, kteří na jaře uvažují i o komplexnějším pročištění těla označovaném v současné době jako detox. Žijeme v době blahobytu a naše tělo funguje roky v kuse bez možnosti odpočinku a regenerace. Proto je půst jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak se pročistit a zlepšit si celkové zdraví.

„Půst doporučuji provádět alespoň 1x ročně, postačí jeden až dva dny pro ty, co s ním nemají vůbec žádnou zkušenost. Důležitý je především pitný režim, během půstu byste měli vypít minimálně dva litry tekutin denně. Vhodné je pití čisté vody s doplněním bylinkového nebo zeleného čaje, popř. pití neochucených zeleninových nebo ovocných čerstvě lisovaných šťáv,” doporučuje výživová poradkyně Renata Štěpánová.

Pro ty, co mají hektický životní styl nebo chtějí kromě očisty zredukovat i nadbytečná kila, je podle odborníků vhodné také hubnutí pomocí koktejlů. Zde je důležitý správný výběr, mělo by se jednat o produkty, které jsou nutričně vyvážené (tj. obsahují správný poměr makro- i mikroživin. Výhodou je, že se tělo pomocí tekuté stravy detoxikuje, nutričně nestrádá, hubnutí je komfortnější a lze takto vydržet i několik měsíců.

Tipy na zdravé a rychlé jarní recepty

Zeleninovo-ovocné smoothie:

* 1/2 salátové okurky

* 1 jablko

* strouhaný křen

* citronová šťáva

Okurku oloupejte a z jablka odstraňte jádřince. Všechny suroviny vložte do mixéru a rozmixujte. Šťávu ihned zkonzumujte.

Mrkvovo-zázvorová polévka:

* 0,5 kg očištěných mrkví

* 1 menší cibule

* 1 menší nastrouhaný zázvor (asi 2–3 lžičky)

* 2 stroužky česneku

* limetka

* 2 hrnky vývaru

* olivový olej

* sůl a pepř

Nakrájejte na malé kousky mrkev. Na olivovém oleji orestujte najemno nakrájenou cibuli, pak přidejte prolisovaný česnek a zázvor. Přilijte vývar, přidejte mrkev a vařte. Nakonec vše rozmixujte tyčovým mixérem, dochuťte šťávou z limetky, himálajskou solí a pepřem.