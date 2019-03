Tajemství loga Queen. Jak Freddie Mercury stvořil legendu

Freddie Mercury je dnes po celém světě známý jako legendární zpěvák britské rockové kapely Queen, hudba však zdaleka nebyla jeho jedinou uměleckou vášní. Základ jeho uměleckých ambicí položili jeho rodiče Jer a Bomi Bulsarovi, kterým se 5. září 1946 narodil syn Farrokh.

Když mu bylo osm let, poslali jej rodiče z rodného Zanzibaru do internátní školy anglického typu, která ležela asi padesát kilometrů od indické Bombaje. Farrokh si ihned zamiloval nezávislost, kterou mu škola sv. Petra dala. „Zdálo se mi to nádherné. Člověk se musel starat sám o sebe,“ cituje ho kniha Legenda Queen – 40 let skupiny.

Už ve škole si nechal Farrokh říkat Freddie a vyčníval hlavně svými uměleckými schopnostmi. Přihlásil se do sboru i na hodiny klavíru, dokonce založil svou první kapelu The Hectics. Opravdu se ale jeho život změnil až ve chvíli, kdy byla vyhlášena nezávislost Zanzibaru na Velké Británii. Právě na Ostrovech totiž začala jeho nová životní etapa.

Psal se rok 1966, po studiích na isleworthské polytechnice se Freddie zapsal do kurzu grafické ilustrace na Ealing College of Art. Díky této umělecké škole se seznámil s kytaristou Brianem Mayem a bubeníkem Rogerem Taylorem a později spolu utvořili kapelu Queen.

Původně se přitom jmenovali Smile, právě Mercury byl iniciátorem změny názvu kapely. Návrhy jako The Grand Dance (podle knihy C. S. Lewise) a Rich Kids se neujaly. Pak přišel Mercury s geniálně jednoduchým názvem Queen a přes počáteční odpor kolegů jej nakonec prosadil.

Jelikož se z něj díky úspěšným studiím – Freddie získal roku 1969 diplom v oboru grafického umění a designu – stal zdatný výtvarník, ujal se rovněž tvorby kapelního erbu ve tvaru štítu, který se pak objevil na všech dílech a obrazech skupiny.

Návrh loga Queen využíval jednoduché symboliky, Mercury využil znamení zvěrokruhu jednotlivých členů kapely: dvě víly pro něj samotného (Panna), dva lvy pro Taylora a Deacona (Lev) a kraba pro Maye (rak). Mercurym navržený erb používají zbývající členové kapely i dnes, 27 let po jeho smrti.