Co chutná očím? Díky těmto potravinám budete mít zrak jako ostříž

Pro správnou funkci očí je nepostradatelný vitamin A (mrkev, meloun, meruňky). Dále vitamin E (ořechy, obilné klíčky) a vitamin C (ovoce a zelenina). Za klíčové látky pro oči lze označit také nenasycené mastné kyseliny Omega 3(ryby), minerály zinek (luštěniny, vaječný žloutek) a selen (tuňák, česnek), karotenoidy lutein a zeaxantin nebo mezozeaxantin( listová zelenina a bobulovité ovocné plody). Všechny tyto látky mají významný antioxidační účinek, což znamená, že neutralizují volné radikály a chrání buňky sítnice před poškozením.

Vhodná výživa má nejen důležitý vliv na prevenci očních chorob, ale je i lékem. „Dokázaný efekt při onemocnění věkem podmíněnou makulární degenerací - nejvýznamnější příčiny slepoty seniorů, mají například výživné látky ze syrové stravy,“ připomíná MUDr. Šárka Skorkovská, primářka oční kliniky NeoVize.

Makula je centrální část sítnice zodpovědná za centrální zrakovou ostrost. Zprostředkovává až 90 % vidění. Jedna z teorií vzniku tohoto onemocnění soudí, že je důsledkem oxidativního a světelného stresu. „Degeneraci makuly způsobují mimo jiné také volné kyslíkové radikály, které dokážeme úspěšně zneškodnit zvýšeným příjmem antioxidantů, například vitaminů A, C, E a selenu,“ konstatuje doktorka Skorkovská.

Dlouhodobý přísun vitaminů C a E v dávce odpovídající jednomu pomeranči denně (75 mg) může také snižovat riziko vzniku šedého zákalu. „Některé světové studie potvrzují pozitivní vliv zvýšeného příjmu vitaminu C ve formě syrové stravy a potravin s jeho vysokým obsahem. Podle nich je u takto živených lidí diagnostikována katarakta až s trojnásobným zpožděním proti průměru běžné seniorské populace,“ říká lékařka.

Přestože dioptrické vady oka, jako je například krátkozrakost, dalekozrakost, nebo astigmatismus, stejně jako třeba zelený zákal stravou ovlivnit nelze, pro dobrou kondici zraku se vyplatí zařadit do jídelníčku to, co očím „chutná“. Není však třeba bát se, že budete na „mrkvové dietě“.

„Hodně lidí se mylně domnívá, že když budou jíst hodně mrkve, brýle nebudou potřebovat. Mrkev je bohatá na vitamin A, který vyživuje sítnici. Nepřímo tak pomáhá kvalitnímu vnímání zrakového vjemu na sítnici. Podobnou službu poskytují i další zraková barviva (flavonoidy, zeaxantin a lutein nacházející se v zelené listové zelenině a kukuřici) nebo nenasycené Omega 3 mastné kyseliny v rybím oleji. Bohužel to však nefunguje tak, že když schroupete každý večer jednu nebo dvě mrkve, udržíte si ostrý zrak až do stáří. O zrak se musíme starat ve spolupráci s očním lékařem a na pravidelné preventivní prohlídky chodit alespoň jednou za dva roky, po čtyřicítce častěji,“ doporučuje doc. Šárka Skorkovská, primářka brněnské Oční kliniky NeoVize.

Co chutná očím?

Cibule, česnek, špenát, rajčata, červená řepa, mrkev, zelené saláty, brokolice, kapusta, papriky, borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, černý rybíz, pomeranče, kiwi, červený grep, tučné mořské ryby, řasy, vejce, ořechy, celozrnné obiloviny, fazole atd.

Víte, že mrkev slaví svátek?

Čtvrtého dubna můžete oslavit Mezinárodní den mrkve. Její milovníci po celém světě se v tento den obdarovávají mrkví a připravují mrkvové dobroty. Pořádají se mrkvové party, oslavy a happeningy. V České republice se pravidelně tento den spojuje s preventivními vyšetřeními očí. V rámci prevence se provádí vyšetření zrakové ostrosti, které odhalí refrakční vady nebo změny dioptrií. Vyšetření zorného pole zase zachycuje jakékoliv výpadky i v periferních částech. Dalším krokem je měření nitroočního tlaku, který je rizikovým faktorem vzniku zeleného zákalu.

„Povzbudivé je, že osmdesát procent zrakových vad je léčitelných. Současná oftalmologie nabízí nejen včasnou, účinnou a efektivní léčbu, ale také implantaci vysoce kvalitních nitroočních čoček nebo odstranění očních vad laserem. Světovým trendem jsou rychlé bezkontaktní a bezpečné zákroky prováděné femtosekundovým laserem. Jejich výhodou je okamžitý návrat k běžným činnostem, a to bez nutnosti oční korekce.“ říká primářka oční kliniky DuoVize, Lucie Valešová.

Dobrá rada na závěr

V tomto jarním období zařaďte do svého jídelníčku každý den aspoň jednu zelenou bylinu a jeden kořen. Zeleň značí mladistvou jarní sílu, kořeny ukazují na sílu loňskou. Ze zelených bylinek odborníci doporučují kopřivu, naťovou cibuli, petržel, pažitku, sedmikrásku, pampelišku, česnek medvědí, šťovík atd. Jako kořen poslouží křen, celer, pastiňák nebo petržel.