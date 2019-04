Normální váha, nadváha nebo obezita? Překvapivý výzkum ukázal, co je pro tělo nejlepší

Téměř čtyřicet let trvající výzkum z Dánska ukázal, že lidé s nadváhou žijí nejdéle. Celkově se sledovalo více než 100 tisíc Dánů, kteří byli do studie přibrání s rozestupem patnácti let. Dále také studie ukázala, že obézní lidé neumírají dříve, než ti s normální váhou, jak informoval server sciencenews.org.

"Jedná se o velmi pečlivou studii," řekl Rexford Ahima, který studií přehodnotil. Výsledky hlavně dokazují, že BMI není ideální číslo k hodnocení zdraví. V minulosti se objevilo několik zpráv, které naznačovali, že obezita vede k vyššímu riziku srdečních onemocnění, mrtvic a dalších neduhů. To nemusí být vůbec pravda. Mnoho testovaných lidí ze studie netrpěli těmito nemocemi.

Do roku 2013 bylo BMI spojené s nejnižším rizikem úmrtí už 27, což spadá do nadváhy, a to i když se vzaly v úvahu zkreslující faktory jako věk, pohlaví, kouření a rakovina. Zároveň ale vědci varují před misinterpretací studie. Neznamená to, že byste měli jíst a pít co hrdlo ráčí, spíše chtěli dokázat, že mírně obézní lidé se nemusí bát o život.

Obezita byla přitom jedním z témat summitu OSN v roce 2011, na kterém byl stanoven cíl zastavit růst nadváhy tak, aby počet obézních lidí v roce 2025 nepřesáhl číslo z roku 2010. Tento cíl se nicméně ukazuje být nereálný.

Podle expertů za vzestup obezity může šíření tučné stravy po světě a tvrdý marketing, který ovládá potravinářský průmysl. Problém představuje také sedavý životní styl. Zatímco v Severní Americe a v Evropě se míra obezity ustálila, vzestup můžeme zaznamenat například na Blízkém východě, Latinské Americe, Číně a dalších zemích jihovýchodní Asie.