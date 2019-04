Holčička a do bazénku? Porod vévodkyně Meghan je na spadnutí

velká Británie je na nohou. Ti, kdo nežijí brexitem, se nadšeně těší na příchod nového královského potomka. Panovnickou rodinu Britové milují a výjimku nebude ani syn či dcera vévodkyně Meghan a prince Harryho.

O pohlaví ale zatím údajně stále není jasno, resp. si ho prý nenechali sdělit ani sami rodiče. Média ale živě spekulují, že by mohlo jít o holčičku. Nahrávají tomu barvy, které Meghan použila na nedávnou oslavu v USA, kde pro své přítelkyně uspořádala večírek.

Jediné, co je zatím jisté, je termín porodu. Mělo by k němu dojít na přelomu dubna a května. Těhotenství je ale nevyzpytatelná věc a nový potomek královské krve může na svět přijít i dříve.

Tak či tak se porod uskuteční v porodnici nemocnice Svaté Marie v londýnské čtvrti Paddington. Ve stejné nemocnici se narodili všichni tři potomci Williama a Kate a také právě princové William a Harry.

Zjistil to server Daily Telegraph, který uvedl, že původně se spekulovalo o jiných alternativách. Předpokládalo, že si Meghan vybere nemocnici Frimley Park, která leží nedaleko nového domova ve Frogmore Cottage.

Původní spekulace ale zněly mnohem šíleněji. Údajně měla Meghan preferovat domácí porod do bazénku. Před domácími porody ale lékaři soustavně varují a tato varianta je tak velmi nepravděpodobná.

Další spekulace se točí okolo počtu dětí. Veterán z války o Falklandy Simon Weston tvrdí, že mu princ Harry řekl, že pokud bude mít víc než dvě děti, opravdu si užije, co si zaslouží. Ani bookmakeři nezavrhli možnost, že by se Meghan a Harrymu narodila dvojčata.

Tuto spekulaci ale vyvrací jiná. Podle britských médií si totiž Meghan už pořídila kočárek, a má jít o jeden kočár v ceně kolem 50 tisíc korun, v němž vozila dítě například zpěvačka a návrhářka Victoria Beckham nebo tenista Andy Murray.

Je tedy otázkou, proč by si královský pár pořizoval kočárek pro jedno dítě, když by čekal dvojčata. Nebo si koupili dva stejné kočáry? To vše jsou opět jen hole spekulace a jediná známá fakta jsou termín porodu. Na vše ostatní si budeme muset počkat.