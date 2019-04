Vědci mají dobrou zprávu pro děti narozené v roce 2016. Dožijí se 72 let

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Naděje na dožití světové populace vzrostla mezi lety 2000 a 2016 o pět a půl roku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO). Zatímco člověk narozený v roce 2000 mohl očekávat, že se v průměru dožije 66,5 roku, pro narozené v roce 2016 je to už 72 let, uvádí s odkazem na zprávu organizace agentura AFP. Nadále přetrvávají značné rozdíly mezi bohatými a chudými státy a údaje jsou rozdílné i pro muže a ženy.