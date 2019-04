Tajemství lady Diany a Freddieho Mercuryho: Podivný erotický zážitek

Diana s Freddiem se tou dobou zase tak dlouho neznali. Poznali se teprve v polovině 80. let, stali se z nich ale dobří přátelé. Jejich blízký vztah jim vydržel do roku 1991, kdy Freddie Mercury zemřel.

Přesto měli Freddie Mercury a princezna Dia­na jednu podivnou zálibu. Na konci 80. let se spolu vydali na návštěvu gay baru. Princezna se do něj vydala v převlečení za muže, aby ji nikdo nepoznal.

Prozradila to v knize The Power of Positive Drinking herečka Cleo Rocosová, která se k nim přidala. Tvrdí, že se Diana obávala, že ji lidé poznají, což se však nestalo.

Ten koho si veřejnost všimla byl naopak Freddie Mercury, britská princezna si tak mohla nerušeně popíjet drink, což uvítala. Neustále totiž byla pod dozorem veřejnosti všude, kam se pohnula. Neměla tak prakticky žádné soukromí.

V té době byla princezna ještě vdaná, její vztah s princem Charlesem byl ale tou dobou už téměř v troskách. Přesto Diana v baru strávila pouze 20 minut, a poté se odebrala domů do Kensingtonského paláce.