Nemoc si nevybírá: Na transplantace musí i celebrity, syn Redforda měl namále

Americká herečka Selena Gomezová trpí léta autoimunitním onemocněním nazvaným lupus, které může vést ke komplikacím s ledvinami. Když se choroba zhorší, bývá transplantace jediným řešením.

Její kolegyně a přítelkyně, herečka Francia Raisa zjistila, že Selena bude muset čekat na transplantaci šest až deset let a že do té doby bude muset podstupovat dialýzu, proto dlouho nepřemýšlela a nabídla se, že jí daruje jednu ledvinu. "Pomyšlení, že bych měla někoho požádat o dárcovství, pro mě bylo tak těžké, ale ona se dobrovolně nabídla a skutečnost, že její ledvina byla pro mě vhodná, byla téměř neuvěřitelná," řekla Selena pro televizní program The Today Show.

zdroj: YouTube

Americká herečka Sarah Hylandová byla postižena dysplazií ledvin, chorobou, která vyvolává nesprávný vývoj tohoto orgánu. Hvězda televizního seriálu Taková moderní rodinka se musela podrobit dvěma transplantacím: v roce 2011 jí otec daroval jednu ledvinu, kterou však její tělo začalo po pěti letech odmítat a v květnu 2017 bylo nutné ji odoperovat a nahradit jinou, kterou jí tentokrát daroval mladší bratr Ian.

V polovině 90. let byla slavnému J.R. Ewingovi z televizního seriálu Dallas Larrymu Hagmanovi diagnostikována tak těžká jaterní cirhóza, že mu lékaři dávali sotva šest měsíců života. V roce 1995 se podrobil transplantaci jater, která mu umožnila žít až do roku 2012; zemřel ve věku jednaosmdesáti let.

Scénárista a režisér James Redford, syn herce Roberta Redforda a Loly Van Wagenenové, měl v souvislosti s ulcerózní kolitidou, chronickou zánětlivou chorobou, tak těžce zasažená játra, že byla nezbytná transplantace. Poté, co se první nezdařila, se Redford podrobil dalšímu zákroku, který mu zachránil život. V roce 1999 realizoval dokument o transplantacích a založil Institut Jamese Redforda pro informovanost o transplantacích, který vzdělává lidi v tom, jak je důležité stát se dárci orgánů.

Ledvinová nedostatečnost způsobila, že mexicko-americký komik a herec George Lopez měl ledviny tak malinké, že nebyly vidět ani na echografii. Jeho manželka Ann se tedy rozhodla, že mu jednu svou ledvinu daruje. Prožité zkušenosti oba vedly k založení Nadace Ann a George Lopezových, která chce informovat veřejnost o této chorobě. Po rozvodu z roku 2010 nese nadace jen jeho jméno.

Při jednom dílu talk-show americké televizní stanice CNN Larry King Live se desítky fanoušků zapisovaly na program a ujišťovaly o své připravenosti podrobit se testu, zda by jejich ledviny mohly vyhovovat zpěvačce Natalii Coleové, která potřebovala ledvinu z důvodu komplikací vyvolaných hepatitidou C. V roce 2009 se dočkala: jak informovala CNN, Coleové byl transplantován orgán jednoho mrtvého fanouška. Díky této transplantaci žila zpěvačka ještě šest let a poté zemřela na selhání srdce.

Herci Mandymu Patinkinovi byl diagnostikován keratokonus, progresívní onemocnění rohovky, které může vést ke slepotě. Dvakrát se podrobil transplantaci rohovky, aby neztratil zrak.

Dnes Patinkin aktivně podporuje dárcovství orgánů. "Možnost zlepšit kvalitu života druhé osoby je mimořádný dar a krásný způsob života," řekl pro CBS.