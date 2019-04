Zázračné potraviny: Můžete jich sníst, kolik chcete, na vaší váze se to ale neprojeví

Podle odbornice na výživu, doktorky Lisy Youngové, tyto potraviny obecně spadají do jedné ze dvou kategorií: ovoce a zelenina bez škrobu. Říká, že existuje několik důvodů, proč po těchto potravinách nebudete přibývat na váze.

Jsou většinou složené z vody, mají málo kalorií, obsahují vlákninu, která způsobí, že se se budete cítit zasyceni. A i když tyto druhy ovoce a zeleniny nemají vysoký obsah bílkovin, obsahují dostatek vitamínů, antioxidantů a dalších živin, které mají řadu zdravotních výhod.

Celer

Téměř 95% celeru tvoří voda, to ale neznamená, že rostlina nemá významný přínos pro zdraví. Celer obsahuje draslík, kyselinu listovou, vlákninu a 30% doporučené denní dávky vitamínu K. V jedné porci je navíc pouze šest kalorií. Nejlepší je jíst celer čerstvý, protože po pěti až sedmi dnech ztrácí mnoho antioxidantů.

Kapusta

Jeden šálek syrové kapusty má jen asi 33 kalorií - ale obsahuje téměř tři gramy bílkovin a 2,5 gramu vlákniny. Je to jedna z mála potravin, které obsahují omega-tři mastné kyseliny, živiny, které obsahují především ryby. Stejně jako ostatní druhy salátu, i kapusta má vysoký obsah vitamínů a kyseliny listové.

Borůvky

Borůvky jsou opěvované kvůli jejich obsahu antioxidantů. Plody mají více antioxidantů než jakékoliv jiné ovoce, navíc jsou plné vlákniny.

Salátová okurka

Ze 100 gramů okurky získá lidské tělo 8 miligramů vitamínu C. Okurky jsou také bohaté na minerální látky, jinak z 90-96% obsahují vodu. Slupka a semena obsahují vlákninu a formu vitaminu A známou jako beta-karoten, která prospívá našim očím i pokožce.

Rajčata

Rajčata obsahují lykopen, karotenoid, který pomáhá v boji proti chronickým onemocněním a díky které má rajče červenou barvu. Kromě lykopenu obsahují rajčata vitaminů A, C, a B2, i kyselinu listovou, chrom, draslík, a vlákninu. Středně velké rajče má jen asi 25 kalorií.

Grapefruity

Studie ukázaly, že přidáním grapefruitu do svého jídelníčku můžete zvýšit váhový úbytek, i proto je často považován za dietní potraviny. Je to proto, že grapefruity mají vysoký obsah vlákniny, která udržuje hlad v šachu tím, že stabilizuje hladinu cukru v krvi, čímž se člověk cítí déle sytý. Polovina grapefruitu obsahuje pouze 50 kalorií. Kromě toho obsahuje vitamin C. Grapefruit také pomáhá při snižování cholesterolu v krvi a zlepšuje trávení.

Brokolice

Brokolice je nejlepší syrová nebo uvařená v páře. Tato super zelenina obsahuje sulforafan, anticarcinogen, působí preventivně proti rakovině. Studie ukázaly, že sulforafan způsobuje apoptózu (programovanou buněčnou smrt) rakovinných buněk v tlustém střevě, prostatě a u rakoviny plic vyvolané kouřením. Tři porce brokolice týdně mohou snížit riziko rakoviny prostaty o více než 60 procent. Kromě vitaminů A, C, E a K, jedna porce v páře připravené brokolice obsahuje přibližně 20% denní dávky vlákniny. Jedna porce přitom představuje asi jen 31 kalorií.

Ananasový meloun

Meloun obsahuje více beta karotenu - formu vitaminu A, která podporuje zdravé oči - než mnoho jiných podobných druhů ovoce, jako jsou pomeranče, grepy, broskve či mango. Obsahuje draslík i vitamíny A a C. Protože 90% melounu tvoří voda, má jedna porce jen 55 kalorií.

Květák

Obsahuje antioxidanty a fytochemikálie, které pomáhají zahánět chronická onemocnění - a je vynikajícím zdrojem kyseliny listové, vlákniny a vitaminů C a K. V jedné porci je asi jen 25 kalorií.

Ostružiny

Zdravotní přínosy ostružin jsou neuvěřitelně univerzální. Stejně jako mnoho jiných lesních plodů jsou i ony bohaté na vitamin C, stejně jako antioxidanty známé jako bioflavonoidy. Kromě toho pomáhají s trávením a omlazují pleť. Jedna porce obsahuje 62 kalorií.

Hlávkový salát

Většina druhů salátu - ať už římský nebo ledový – má jen asi 10 až 20 kalorií v jedné porci. Obsahuje spoustu vitamínů a živin, jako je kyselina listová, železo a vitamíny A a C.

Pomeranče

Většina lidí ví, že pomeranče obsahují vitamín C, ale citrusové plody poskytují i několik dalších výhod. Vzhledem k tomu, že má vitamin C zásadní význam v produkci kolagenu, pomeranče pomáhají udržovat pokožku bez poškození. Mají také nízký obsah kalorií; středně velký pomeranč má asi 80 kalorií. A pokud z pomerančů vytahujete bílou dřeň - byste měli přestat. Dřeň totiž obsahuje velké množství vlákniny, která pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

Jahody

Jedna porce jahod obsahuje více vitamínu C než pomeranč. Kromě toho jahody také obsahují polyfenoly, jeden typ antioxidantu. Jahody jsou také dobrým zdrojem draslíku a vlákniny.