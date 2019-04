Šokující odhalení: Hrdina boje za nezávislost USA byl asi žena či intersexuál

Casimir Pulaski, který se narodil v roce 1745 do polské šlechtické rodiny jako Kazimierz Michal Wladyslaw Wiktor Pulaski, bojoval v Polsko-litevské unii proti rostoucímu vlivu Ruska. Po vojenské porážce protiruských sil odešel do exilu ve Francii, kde se seznámil z Benjaminem Franklinem, který jej získal pro boj amerických kolonií za nezávislost na Británii.

Pulaski je dnes považován za hrdinu v Polsku i ve Spojených státech, kde v roce 1777 údajně zachránil život pozdějšímu prvnímu prezidentovi Georgi Washingtonovi, když našel únikovou cestou z britského obklíčení. Zemřel ve věku 34 let v roce 1779 poté, co byl zraněn při obléhání města Savannah.

“Just imagine if Casimir #Pulaski were born today, he may have been raised as a girl, making it unlikely that he would have joined the military and helped Washington. Arguably, if urologists had tried to ‘fix’ Pulaski’s body, the U.S. could still be a British colony.” https://t.co/wGtq6UnDIQ