Máte rádi pálivá jídla? Kapsaicin z chilli papriček může s tělem udělat divy

Kapsaicin je rostlinný alkaloid, který je zodpovědný za pálivou chuť papriky, jde o hlavní alkaloid paprik Capsicum. Pro savce včetně člověka je dráždivý a vyvolává pocit pálení v každé tkáni, se kterou přijde do styku.

Podle vědců by ale mohl mít další – a mnohem důležitější účinek. Testy totiž ukázaly, že látka, díky které je naše jídlo pikantní, může zastavit šíření rakoviny. Výzkumníci v laboratoři zkoumali účinky kapsaicinu na tři typy nádorových buněk. Zjistili, že sloučenina zastavila první krok šíření rakoviny – metastáze.

Testy na myších bojujících s metastázujícím karcinomem odhalily, že ta zvířata, která konzumovala kapsaicin, měla v plicích menší plochy agresivních rakovinných buněk. Další studie ukázaly, že kapsaicin potlačuje metastáze karcinomu plic blokováním proteinu, který hraje roli v růstu buněk.

Výsledky těchto studií byly prezentovány na výročním zasedání Americké společnosti pro vyšetřovací patologii v Orlandu na Floridě. Jamie Friedman, doktorand, který studii vedl, k tomu řekl: „Rakovina plic a další rakoviny obvykle metastázují na sekundární místa, jako je mozek, játra nebo kosti, což ztěžuje léčbu. Naše studie naznačuje, že přírodní sloučenina kapsaicin z chilli papriček by mohla představovat novou terapii v boji proti metastázám u pacientů s rakovinou plic.“

Jeho tým prý doufá, že kapsaicin by mohl být kombinován s jinými látkami používanými při chemoterapii k léčbě různých typů rakoviny plic. Nebude to ale tak jednoduché. „Klinické použití kapsaicinu však vyžaduje překonání jeho nepříjemných vedlejších účinků, mezi něž patří gastrointestinální podráždění, žaludeční křeče a pocit pálení,“ připomíná vědec.

Není to poprvé, co vědci zjistili, že kapsaicin by mohl pomoci v boji proti rakovině. Odborníci však opakovaně varovali, že je nepravděpodobné, že by pouhá konzumace pálivých jídel mohla pomoci v boji proti jakékoli formě rakoviny.