Část lidí má v uchu malou dírku navíc. Jde o podivnou poruchu

Aktualizováno 18:15 — Autor: Monika Černá / EuroZprávy.cz

Prohlíželi jste si někdy detailně svoje uši? A nenarazili jste náhodou na malou dítku, která by v něm být neměla? Pokud ano, patříte k velmi malé části lidské populace, která má "preauricular sinus". Co přesně to znamená? A může být tato vada nebezpečná?