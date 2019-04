Tajemný pan Odvárka. Kdo je fanoušek, který za ponížení Krause dostal 1,5 milionu?

"Je tady pan Odvárka?" Věta, kterou po mnoho let začínají všechny pořady moderované Janem Krausem, známé jako Show Jana Krause, či dříve Uvolněte se, prosím. Odpověď je v naprosté většině případů kladná. Za více než 10 let moderování záhadný muž nechyběl takřka na žádném z nich.

Neúčastnil se natáčení v zahraničí, na těch českých ale zkrátka nesmí chybět. Zkrátka zarytý fanoušek, o němž toho není veřejně moc známo, ale který neunikl bystrému oku ostříleného moderátora.

Od Krause totiž dostal dva dárky. Tím prvním byl volný vstup na všechna natáčení, a to rovnou do první řady. Dlouhé roky si totiž Odvárka kupoval lístky za své peníze, Kraus se ale rozhodl jej potěšit.

Jak sdělil médiím už před lety, poté pana Odvárku dokonce pozval do šatny. Tam si ale všiml podivného jevu. Pan Odvárka se v jeho přítomnosti necítí dobře. Podle Krause má rád, když se na něj dívá, v jeho blízkosti je ale nemluvný a není mu to moc příjemné. To Kraus rozhodně nečekal.

Kraus dal Odvárkovi 1,5 milionu (0:53) | zdroj: YouTube

Přesto se rozhodl tajemného muže obdarovat podruhé. Věnoval mu 1,5 milionu korun. Akorát ve stavu, v jakém by taková obnos nechtěl nikdo z nás. Peníze totiž byly slisované do ruličky.

"Tohle.., je sešrotovanýho půl milionu. Všimněte si, že to není přímo uměrný, protože půl milionu asi bylo víc malejch bankovek, znáte to… Je tady pan Odvárka? …je. A za to, jak sem leta věrně chodíte.., dovolte.., abych Vás odměnil. Děkuju! …jsem chtěl ukázat, že se vyplatí sem chodit. Jeden a půl mega! V jakym stavu, to je druhá věc…" okomentoval tehdy nezvyklý dar Kraus.

Pan Odvárka je televizní pojem a navždy zůstane spjatý s pořady Jana Krause. Kdo to ve skutečnosti je se ale zřejmě jen tak nedozvíme.