Královská rodina si došlápla na Meghan. Nová pravidla se jí líbit nebudou

Jak informuje server news.com.au, Kensingtonský palác nedávno vydal tiskovou zpráva potvrzující, že si Harry a Meghan budou později v tomto roce zařizovat svou vlastní domácnost.

Tato informace už před několika týdny prosákla do médií, palác ale rovněž uvedl, že velká část zaměstnanců, kteří podporují vévodu a vévodkyni, nadále zůstanou v paláci s Williamem a Kate.

Zajímavé je ale nařízení týkající se mediální komunikace. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu dostanou vlastní mediální tým, který ale bude přímo podřízený Kensingtonskému paláci

V praxi to bude znamenat, že veškerá komunikace která půjde z úst Harryho a Meghan bude muset projít skrze královské tiskové mluvčí. Nový tým navíc bude sídlit v Buckinghamském paláci, takže bude přímo pod dohledem prince Philipa, který bude podle serveru moci sledovat celý komunikační tok.

Královský palác si ale přivlastnil i další pravomoci. Na nákup ošacení vévodkyně Meghan a Harryho budu využiti finanční prostředky prince Charlese a královny Alžběty. Oba tak budou mít dohled i nad tím, za co a kolik nastávající rodiče utrácí.

"Vypadá to jako by Vévodové ze Sussexu spadali pod jurisdikci Buckinghamského paláce, takže nemohou prostě jít pryč a dělat si co chtějí," řekl zdroj z paláce serveru The Times.

Otázkou zůstává, jak moc se takový dohled bude líbit samotné Meghan. Ta je totiž prakticky neuhlídatelná, což si zbytek zajisté uvědomuje. Pravděpodobně proto sáhl k těmto opatřením, a možná neskončí jen u nich.