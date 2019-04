Vévodkyně Meghan bourá královský protokol. Porodí tajně, dítě světu neukáže

Spolu s odhalením novorozeného miminka královský palác vždy zveřejnil podrobnosti o dítěti, tedy váhu, výšku, čas porodu a pohlaví. To se ale v případě vévodkyně Meghan nestane. S princem Harrym se rozhodli, že se žádné informace zveřejňovat nebudou.

Nejen to, Meghan podle britských médií ani své novorozené dítě neukáže světu, a je docela dobře možné, že královská rodina ani neohlásí začínající porod. Lidé tak možná uvidí děťátko až několik dní či týdnů po porodu a do té doby může probíhat vše v naprostém utajení.

Meghan chce svého potomka nejprve představit rodině. Až poté na něj bude mít nárok veřejnost, a to zřejmě oficiální cestou. Nejpravděpodobnější scénář tedy je, že informace o porodu včetně fotografie zveřejní Buckinghamský palác až později.

Možná i to je důvod, proč se v posledních dnech střídají místa, na nichž by Meghan mohla porodit. Nejprve se hovořilo o nemocnici Svaté Marie v londýnské čtvrti Paddington, v níž rodí všechny členky královské rodiny už 40 let.

To ale bylo před pár dny zamítnuto a změněno na porodnici nedaleko Frogmore Cottage, kde bud Meghan bydlet spolu s Harrym. Ani tady se ale porod možná neuskuteční, chvíli na to se totiž objevila nová informace, a sice možnost domácího porodu.

Je možné, že jde o zastírací taktiku, aby novináři a veřejnost nevěděli, kde se dlouho očekávaná událost uskuteční. To se dozvíme už za zhruba dva týdny, neboť termín porodu je naplánován na přelom dubna a května. Pokud ale Meghan utajení udrží, bude to asi ještě později.