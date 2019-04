Shakespeare má konečně domov. Historik zjistil, kde v Londýně žil

Podle nejnovějšího výzkumu se konečně podařilo určit, kde přesně v britské metropoli přebýval legendární dramatik William Shakespeare. Divadelní historik Geoffrey Marsh strávil celou dekádu tím, aby zjistil, kde vznikla hra Romeo a Julie. Použil k tomu oficiální záznamy pohybu Shakespeara během 90. let 16. století.

Výzkum odstartoval poté, co bylo v roce 2008 objeveno alžbetínské divadlo The Theatre ve východolondýnské čtvrti Shoreditch. Historik si tehdy položil otázku, kde asi dramatik žil, když se jeho hry hrály právě zde, než začal působit na legendární scéně The Globe. Podle dřívějších zjištění žil v centrálním Londýně nedaleko dnešní Liverpool Street Station, přesná lokace však jasná nebyla.

Podle Marshe důkazy ukazují, že Shakespeare žil v nemovitosti s výhledem na hřbitov St. Helens jako nájemník Company of Leathersellers, cechu, který během vlády královny Alžběty organizoval obchod s kůží. Přes problém s tehdejším pravopisem se historikovi podařilo dešifrovat dokumenty, které byly podle jeho slov nevídaně zachovalé a sahaly až do roku 1550.

„Místo, kde Shakespeare v Londýně žil, nám dává mnohem lepší porozumění tomu, co jej inspirovalo v jeho životě a práci,“ uvedl k výzkumu Marsh, který je rovněž šéfem divadelního oddělení Victoria and Albert Museum.

„Během let, kdy migroval mezi Stratfordem a Londýnem, žil v jedné z nejbohatších farností City vedle mocných veřejných figur, bohatých zahraničních kupců, doktorů nebo výborných hudebníků,“ popisuje historik.

Marsh dodává, že život na takovém místě v tehdejším Londýně zlepšil Shakespearovo postavení. Jak se úspěšně vyvíjela jeho kariéra, získal dokonce rodinný erb a peníze na stavbu impozantního a drahého domu ve Stratfordu nad Avonou.