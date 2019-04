Zázrak jménem kuřecí polévka? Lékaři zjistili, jestli opravdu léčí nachlazení

Vyznavači polévek asi zajásají, studie skutečně prokázala, že poctivý slepičí nebo kuřecí vývar by mohl mít silné protizánětlivé účinky, což by mohlo případně zmírnit příznaky infekce horních cest dýchacích Je to jedna z nejsilnějších zbraní, kterou můžete v boji proti "nemocem zimy" nasadit.

Nicméně však vědci přišli na to, že polévka zásadně mění pohyb neutrofilů, což je typ bílých krvinek. Zjistili, že pohyb neutrofilů byl snížen, pokud člověk konzumoval vývar, což naznačuje možný protizánětlivý mechanismus, který by mohl alespoň teoreticky zmírnit příznaky nachlazení. Nebo taky ne, prokazatelná pozitiva tady nejspíš končí, z vědeckého hlediska může být polévka sice dobrá, ale nejspíše vás nevyléčí.

"Slepičí vývar obsahuje látky, které můžou mít vliv na chování některých buněk v těle. Do jaké míry však doopravdy přispívá k léčbě nemocného, to stále nedokážeme s jistotou říct," uvedl vedoucí průzkumu Stephen Rennard, lékař a vědec z Nebrasky. Studie byla navíc provedená jen v laboratořích za ideálních podmínek, jakým způsobem lidé skutečně reagují na dávky "všeléčitelné" polévky, se tak ještě neví.

Podle Rennarda má tak kuřecí polévka skutečně nějaká pozitiva na nachlazený organizmus, avšak jestliže nás skutečně postaví zpátky na nohy, pak je to spíše díky sugesci, pokud lidé stále věří moudru našich maminek a babiček. Češi však na světě nejsou jediní, kteří se domnívají, že silný vývar má léčivé kvality.

Například židé vývar nazývají "židovským penicilinem", protože údajně funguje líp než léky. Podle nich totiž horká polévka odhleňuje a pomáhá i při dýchacích potížích. Vědci proto udělali pokus - bakterie zodpovědné za naše stonání podrobili testům s horkou a studenou vodou a kuřecí polévky. Nejlepší výsledky ukázala právě polévka, která zpomalila pohyb bakterií a umožnila tělu, aby škodliviny sám vyplavil.

V tomto případě se skutečně ukazuje prospěšnost vývaru, avšak nelze tím konstatovat, že by byla polévka účinnější než běžně dostupné léky. Horká voda sice nebyla během experimentu tak úspěšná, přesto si dokázala s bakteriemi poprat mnohem lépe než obyčejná studená voda.

Bez ohledu na výsledky, vědci stále doporučují konzumaci kuřecí polévky. I když není účinnější než medicína, stále dodá tělu řadu potřebných látek. A když ležíte dlouho v posteli, občas je obtížné sníst pevnou stravu. Polévka je tak ideálním řešením, doplníte tekutiny, zahřejete se a přitom si dodáte i živiny.

"Polévka obsahuje spoustu ingrediencí, které tělu dodají potřebné vitamíny a minerály," řekla Kristen Smith, odbornice na diety. Tak například mrkev je plná vitamínu A, který je důležitý i pro imunitu. Hotový vývar je bohatý například na zinek, který někteří lékaři doporučují konzumovat, když jste nachlazení.

"Moje žena často říká, že když jsme nemocní a někdo se o nás stará, jeho láska a péče nám pomáhá k rychlejšímu zotavení," řekl Stephen Rennard. "Takže v jistém smyslu polévka může fungovat jako placebo efekt, když už nic jiného," uvádí lékař. Vyléčí tedy polévka nachlazení a chřipku? Podle vědců ne. Ale pomáhá vývar, abyste se cítili lépe? Na tohle už vědci rozhodně přikyvují.