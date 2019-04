107 let od potopení Titanicu. Lístek na loď by stál dnes milióny

Zejména díky populárnímu filmu s Leonardem DiCapriem v hlavní roli každý ví, že příčinou katastrofy byla srážka lodi s ledovcem. Stejně jako se stala legendou samotná loď, obdobně je na tom i stejnojmenný film. Dodnes se jedná o jeden z nejúspěšnějších filmů historie, získal 11 Oscarů a dlouhou dobu to byl nejvýdělečnější film.

Stavba lodě trvala přibližně tři roky a počítalo se při ní s nejluxusnějším vybavením pro cestující v první třídě. Na palubě byla k dispozici knihovna i holičství nebo plavecký bazén. Jen málokdo by čekal, že již tehdy pro hosty bylo připraveno také hřiště na squash a k následné relaxaci třeba turecké lázně.

I ve filmu mohli diváci pozorovat, jak se smetánka na palubě lodi prohání elektrickými výtahy. Na počátku 20. století se jednalo o absolutní technologický výstřelek. Ve stejné době v Čechách byste napočítali funkční elektrické výtahy v provozu na prstech jedné ruky.

Nebývalý luxus samozřejmě šrouboval cenu palubního lístku do astronomických výšin. Nejdražší lístek stál 870 liber britských šterlinků (na dnešní ceny přibližně 128 000 amerických dolarů). Jinými slovy s trochou nadsázky by dnešní český pasažér za zaoceánskou plavbu na Titanicu zaplatil téměř 3 milióny korun!

Lístek do třetí třídy byl o poznání levnější. Nejlevněji se dalo jet za 3 libry (dnes asi 440 dolarů). I tak se pro nejchudší obyvatele Evropy jednalo celé jmění. Podobné cesty do Ameriky však nejchudší Evropané vykonávali na pravidelné bázi, právě proto, že chtěli uniknout evropské chudobě a začít lepší život za oceánem. Investice do palubního lístku pro ně znamenala zaplatit veškerým životním majetkem. V současnosti se odhaduje, že v USA žije přibližně 2 milióny potomků, takovýchto migrantů z Československa (tehdy pod Rakouskem-Uherskem).

Titanic měl kapacitu pro převoz 2603 pasažérů, a o pohodlí posádky se staralo neuvěřitelných 899 lidí, kteří se pochopitelně věnovali především cestujícím v první třídě.

Loď se střetla s ledovcem 14. dubna 1912 v 23:40, 15. dubna v 2:20 po necelých třech hodinách boje o život loď klesla ke dnu, kde odpočívá dodnes a díky ochraně vraku jako památky UNESCO k jejímu vyzdvižení pravděpodobně nikdy nedojde.