Falco byl miláčkem Čechů. Smrt nejslavnějšího evropského zpěváka je dodnes záhadou

Hans Hölzel se narodil 19. února 1957 ve Vídni a jako jediný z trojčat přežil komplikovaný porod. Už jako malý projevoval lásku k hudbě a jeho prvním nástrojem byl klavír, na který hrál od čtyř let.

Jeho idoly byli David Bowie, Cliff Richard, Elvis Presley a Beatles. K hudbě ho to táhlo stále více a když v 16 letech opustil školu a nastoupil do vojenské služby, naučil se hrát na baskytaru.

Poté se zapsal na Vídeňskou jazzovou konzervatoř a začal se angažovat v několika menších kapelách. Nápad na tvorbu umělecké přezdívky přišel poté, co viděl v televizi výkon německého skokana na lyžích Falka Weisspfloga. Falco byl na světě.

Jediné, co mu chybělo, byly písně. V roce 1979 Falco proto nahrál svůj první singl Chance To Dance, který ale skončil v šuplíku a na veřejnost se dostal až dlouho po jeho smrti. Upozornil na sebe až písní Ganz Wien, k níž si sám složil text i hudbu.

Ta zaujala tehdejšího ředitele vydavatelství GIG Records Markuse Spiegela, který s Falcem podepsal smlouvu. Následně zpěvák započal spolupráci se skladatel Robertem Pongerem a výsledkem jejich snažení byl hit Der Kommissar.

Falco - Rock Me Amadeus (3:44) | zdroj: YouTube

Ten doslova obletěl svět. Ač mu mimo německy hovořící země málokdo rozuměl, singl se prodával v nákladu 7 milionů kusů. A Falco se začal stávat slavným. Pomyslnou tečkou na cestě ke slávě bylo jeho první album Einzelhaft vydané v roce 1982.

Falco se ve svých 25 letech stal mezinárodní hvězdou a milionářem. Lidé ho milovali, poznávali ho na ulicích, dožadovali s jeho přízně. Na Falca ale měla sláva opačný efek, neužíval si ji, naopak ho dostala pod tlak. Věděl, že fanoušci budou chtít víc, lepší skladby, lepší text. A tak začal pít.

Jeho problémy s alkoholem se prohloubily, když další album vyplnilo jeho nejčernější myšlenky. Druhé album Junge Römer je sice dnes považováno za kultovní, v to době ale oproti první desce propadlo.

V roce 1985 ukončil Falco spolupráci s Pongerem a začal spolupracovat s bratry Bollandovými. To se mu záhy vyplatilo, vydali totiž píseň Rock Me Amadeus, která se stala naprostým vrcholem jeho tvorby.

Ze dne na ven vystřelila na vedoucí příčky hitparád v Rakousku a Německu a následně ovládla hitparády ve Velké Británii. V témže roce vydal i hity Vienna Calling a Jeanny, které jen potvrdily, že Falco je skutečným a nezpochybnitelným umělcem.

Falco - Jeanny (5:59) | zdroj: YouTube

Zlom přišel v březnu roku 1986. Falco se stává první německy zpívající umělec, který ovládl žebříčky americké hitparády, a to s písní Rock Me Amadeus. Ve stejném měsíci se Falcovi narodila dcera. 13. března 1986 přišla na svět Katharina Bianca Vitkovic, jejíž matkou byla Isabella Vitkovic, fanynka, kterou Falco potkal o rok dříve v Grazu.

Zpěvák prožíval nejšťastnější období v životě. Byl celosvětově slavný, měl rodinu a absolvoval jeden koncert za druhým. Následujícího roku ho ale veškeré štěstí opustilo. Jeho novým singlům a deskám se nedařilo, rodinná atmosféra houstla a Falco se uchyloval k alkoholu a drogám.

I přesto se v roce 1988 s Isabellou Vitkovic tajně oženil. Sňatek z Las Vegas ale dlouho nevydržet. Za necelý rok se rozvedli. Falcovi také bylo zrušeno koncertní turné a ani obnovená spolupráce s Robertem Pongerem nepřinesla ovoce. Další album bylo opět propadákem.

Přesto ho lidé milovali, i když spíše pro jeho starší hity. Na koncerty chodily tisíce lidí a jedním z vrcholů bylo vystoupení pro 75 tisíc fanoušků. To překonal pouze v roce 1993, kdy vystoupil před 150 tisícovým publikem. Naživo měl v německy mluvících zemích takovou popularitu, jako Michael Jackson nebo Madonna. Jeho nová alba se ale neprodávala.

To se mírně změnilo albem Nachtflug vydaném v roce 1992, v témže roce ale přišla další rána. Dozvěděl se, že není biologickým otcem své dcery Kathariny Biancy.

Falco - Out Of The Dark (3:38) | zdroj: YouTube

Ke konci své kariéry se Falco nevzdával inovátorství. Poté, co se stal průkopníkem a jedním z prvních autorů hudebních videoklipů, vytvořil i projekt, kde měl vystupovat ne jako živá osoba, ale v kybernetické podobě. Změnil si také pseudonym a na špici hitparád se vrátil ještě jednou s písní Mutter, der Mann mit dem Koks ist da.

V roce 1996 se Falco přestěhoval do Dominikánské republiky do města Puerto Plata. Chtěl se vrátit na výslunní a ukázat, že Falco nezemřel, že ještě má co říct. Připravované album s pracovním názvem Egoisten ale nedokončil.

6. února 1998 v 16.40 Falco vyjíždí z parkoviště na hlavní silnici. Do jeho auta ale naráží výletní autobus a Falco ve svých 41 letech umírá. Ukázalo se, že řidič autobusu jel nepřiměřenou rychlostí, za což byl odsouzen na tři roky ve vězení. Dodnes ale nikdo neví, jestli šlo skutečně o nehodu.

Za smrtí Falca totiž mohla stát i sebevražda. Jeho manažer Hans Reinisch navíc před nedávnem prozradil, že Falco v té době opět podlehl alkoholu a drogám. Mohlo tak jít o nehodu, nešťastnou náhodu, nebo o úmyslný odchod z tohoto světa. To už nikdy nikdo nezjistí.

27. února 1998 vychází na jeho počet posmrtně album Out of the dark, obsahující stejnojmenný hit. Ten pojednává o myšlenkách na smrt a okamžitě se katapultoval do čela hitparád. Jelikož ale Falco album nestihl dokončit, není jasné, jestli by si přál, aby skutečně vyšlo v této podobě.