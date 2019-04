Ničivý požár památky zažili i Češi. V čem se liší Notre-Dame od Národního divadla?

Aktualizováno 12:20 — Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Zřejmě nic lépe nevykresluje šok, který člověk cítí při pohledu na hořící katedrálu Notre-Dame než záběry zdrcených Francouzů modlících se na ulici za to, aby slavná národní památka přežila požár v co nejmenší újmě. Je nepochybné, že pro hrdé Francouze byl včerejšek dnem národní tragédie. Češi s nimi mohou velmi dobře soucítit, protože i my, respektive naši předci, zažili požár milované budovy vzbuzující silnou národní hrdost.