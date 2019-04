Lékaři zjistili, kdo má nejvyšší šanci probudit se během operace. Týká se to i řady Čechů

Aktualizováno 11:29 — Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Uživatelé konopí potřebují dvakrát více anestetik při lékařských operacích než neuživatelé. Tvrdí to studie publikované v pondělí v odborném časopise The Journal of the American Osteopathic Association. Takoví lidé mají problém zejména v případě, kdy je čeká operace a anesteziolog o jejich závislosti neví. Nakonec se mohou při operaci dokonce probudit.