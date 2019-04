Užíváte konopí? Pak jste více odolní vůči anestetikům, tvrdí studie

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Uživatelé konopí potřebují dvakrát více anestetik při lékařských operacích než neuživatelé. Tvrdí to studie publikované v pondělí v odborném časopise The Journal of the American Osteopathic Association.