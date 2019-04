Kdy na Velikonoce do obchodu? V pondělí bude zavřeno

Zákon na nejnovější český státní svátek - Velký pátek, nepřikazuje zavírat obchodní domy. Tudíž se v pátek všichni zájemci o nákupy do svých oblíbených nákupních center dostanou. Naopak na Velikonoční pondělí nikoliv.

Billa

V Bille je otevírací doba v pátek a v sobotu od 7 do 20 hodin. V neděli až 8 do 20 hodin a v pondělí zavřeno.

Albert

Podobně se k problému postavil i Albert. Otevřeno mají o 7 do 22 hodin, celý víkend na většině poboček a v pondělí zavřeno.

Tesco

Hypermarkety Tesco budou v pátek a v sobotu otevřeny podle běžné otevírací doby od 7 do 22 hodin. Zkrácená otevírací doba čeka hypermarkety nonstop nebo ty, které mají otevřeno až do 24 hodin. V neděli totiž zavřou mimořádně již v 23 hodin.

Lidl

Otevírací dobu během víkendu nijak nemění Lidl. V pátek a v sobotu má otevřeno od 7 do 22:00 nebo do 21:00 v závislosti na tom, kde se pobočka nachází. V neděli otevírají v Lidlu v 8:00 a v pondělí je zavřeno.

Kaufland

Kaufland nabízí zákazníkům prodloužení pracovní doby, a to už od středy 17. 4. do pátku 19. 4., kdy budou obchody otevřené od 7 do 23 hodin. V sobotu a v neděli pak nakoupíte pouze do 22 hodin. V pondělí bude rovněž zavřeno.

Česká pošta

Pobočky České pošty mají během Velikonoc pozměněnou otevírací dobu a řada z nich je zavřená, na pomoc může přijít seznam, který má pošta na svých stránkách.

U ostatních obchodů do rozlohy 200 metrů čtverečních záleží na rozhodnutí majitele, jestli prodejnu otevře.