Budoucnost sexu? Přichází fenomén, s nímž si odborníci nevědí příliš rady

Kdo by si ale chtěl v podniku Unique Dolls na ospalém předměstí Helsinek splnit své sexuální fantazie stykem se skutečnými prostitutkami, byl by zklamán. Podnik totiž nabízí intimní momenty se silikonovými pannami. Vypadá takto budoucnost sexu? ptá se agentura DPA.

Crystal, Jennifer, Nicky, Kristina a Romeo sice vypadají jako živí, kdo si chvíle s nimi ale objedná, brzy zjistí, že jde o panny ze silikonu. Do domu v Helsinkách, v němž se v listopadu loňského roku otevřel první nevěstinec se silikonovými pannami ve Finsku, za nimi přichází denně deset až patnáct lidí.

"Vždy je lepší mít sex se skutečným člověkem, ale lidé chtějí z různých důvodů navštěvovat náš klub," říká provozovatel podniku Unique Dolls. Mnoho lidí podle něj nemá na navazování vztahů s jinými lidmi čas, nebo se prostě stydí. "A někteří lidé chtějí nasbírat další sexuální zkušenosti," dodává.

Koncept Unique Dolls, což se dá předložit jako unikátní či jedinečné panenky, vznikl na konci roku 2017 v Barceloně a vyvolal četné spory. V německém městě Freiberg am Neckar museli provozovatelé podobný nevěstinec na konci loňského října zavřít. Do jiného podobného podniku v západoněmeckém Dortmundu naopak přichází stále více lidí, kteří si mohou vyzkoušet sex s šestnácti různými umělými pannami. "Nejen děvčata si hrají s panenkami," komentoval zájem o vykřičený dům jeden z místních listů.

Ve Švédsku už organizace bojující za práva žen volají po zákonu proti umělým pannám na sex a sexuálním robotům. Obávají se totiž, že budou ženy kvůli takovým umělým sexuálním zážitkům ještě silněji vnímány jako objekty a násilí na nich se normalizuje. Zakázat chtějí aktivisté také sexuální roboty, které mají podobu dětí. Ve Spojených státech jsou už údajně takové modely na trhu.

Dávají tedy sexuální panny a roboti průchod pedofilii a fantaziím o znásilňování? Jsou tím ženy i muži degradováni na pouhé objekty touhy? Nebo je to zkrátka jen nová forma sexu v době sílící digitalizace? Odborník na IT Davidy Levy v roce 2007 v knize Love and Sex with Robots (Láska a sex s roboty) napsal, že pohlavní styk s roboty bude v budoucnu zcela normální a většina lidí jej bude považovat za eticky v pořádku.

Sociální psycholožka Jüe Fang-čou se zabývá tímto fenoménem již delší dobu. Podle ní je příliš brzy na to říci, zda jsou umělí sexuální partneři požehnáním či prokletím. "Jako u každého nového produktu nelze hned říci, že je dobrý či špatný. Jde o to, jak jej budeme používat," říká vědkyně, která působí na univerzitě v německé Postupimi.

Postupující digitalizaci ale podle ní nelze ignorovat. Sociální psycholožka je přesvědčena, že řada lidí je otevřena tomu vyzkoušet novou formu sexuální aktivity. Podle studie Homo digitalis by sex s robotem zkusil každý pátý Němec.

S klasickými nafukovacími pannami nemají dnešní sexuální panny již mnoho společného. V závislosti na kvalitě mohou stát i desetitisíce eur. V podniku Unique Dolls se silikon někdy nahřívá na teplotu lidského těla, aby byl sexuální zážitek co možná nejrealističtější. Panny se po sexu důkladně čistí. Kondomy, které mají zákazníci na pokoji, jsou při styku se silikonovými pannami povinností.

Jüe Fang-čou říká, že se o sex s umělými pannami nezajímají jen stydliví lidé, ale i lidé zvědaví, kteří chtějí zkusit například sex se stejným pohlavím. Z psychologického hlediska mají současné modely rozhodující nedostatek: chybějící city. "Náklonnost a emocionální pouto je důležitou dimenzí lidské sexuality, stejně jako chtíč či rozmnožování. S umělými pannami se nedají zplodit děti," říká vědkyně.

Provozovatel podniku Unique Dolls se s ní v tomto ohledu shoduje. "Sexuální panenky nemohou nahradit skutečné muže a ženy, emoce, city, rodinu, děti a další," říká. "Jsou vyrobeny proto, aby lidem dopomohly k sexuálnímu uspokojení, pokud ho nemohou dosáhnout se skutečnými lidmi," dodává.