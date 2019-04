NASA chtěla poslat Michaela Jacksona na Měsíc

— Autor: Ivan Hájek / EuroZprávy.cz

Mohl to být jeden z nejdražších projektů v historii. Slavný zpěvák Michael Jackson se na vrcholu své kariéry mohl podívat na Měsíc, na němž by předvedl svou pověstnou "měsíční chůzi", takzvaný moonwalk. O smělém plánu, z něhož nakonec sešlo, informoval magazín The Week.