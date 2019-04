Problém, který si turisté neuvědomují: Za zneužívání slonů mohou především oni

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Většina lidí, kteří cestují do jihozápadní Asie, si nenechá ujít možnost svézt se na slonovi nebo se s ním vyfotit. Je to ideální věc, kterou si můžete dát na svůj profil na Facebooku nebo na Tinderu. Co však vaše zábava stojí?