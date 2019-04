Jak skladovat vejce a jak poznat čerstvost? Do dveří je nedávejte, důležitá je barva

Velikonoce jsou ve znamení vajíček. Každý jich bude mít doma velké množství, lze je nějak skladovat, aby alespoň nějakou dobu vydržela čerstvá?

Vejce mají rády teplotu okolo 7 °C, proto bychom je neměli mít ve dveřích lednice, jak je mnoho lidí má, ale spíše někde vzadu.

Při těchto podmínkách, tedy při teplotě 7 °C, vydrží vejce třídy A nebo AA dva až tři týdny, vejce třídy B vydrží jeden až dva týdny.

Pokud si nejste jisti, zda jsou vejce ještě jedná, zkuste malý test. Ponořte je do nádoby s vodou. Ta co plavou, už nejsou čerstvá. Nemusí však být nutně zkažená. Vejce by mělo pomalu klesat ke dnu.

Důležitá je i barva skořápky nesouvisí s kvalitou, ale jen s plemenem nosnic. Pozor, aby byla skořápka čistá a neporušená. Rozhodující pro určení kvality vajíčka je bílek. Ten musí být nezakalený, průhledný a bez krevních skvrn.

Sledujte i barvu žloutku, který by měl tmavší. To je způsobeno tím, že slepice pasené ve venkovním výběhu mají žloutek ztmaven barvivem z trávy. Nosnice, které žijí v halách, mají také tmavší barvu žloutku, ale to je díky speciálnímu krmivu.