Tajemství lidské krve: Jsou Rh negativní lidé mimozemšťané?

Rhesus faktor (Rh) je pojmenován podle opice druhu makak rhesus (Macaca mulatta), v jehož krvi byl poprvé objeven. V tomto systému určování krevních skupin hraje hlavní roli antigen D, který se rovněž vyskytuje na povrchu červených krvinek. Pokud je antigen v krvinkách přítomen, je jedinec Rh pozitivní (Rh+), pokud nikoliv, je člověk Rh negativní (Rh−).

V evropské populaci se vyskytuje asi 85% lidí Rh+ a 15% lidí Rh−. Naproti tomu se např. v africké populaci objevuje faktor Rh− s četností pouze 0,9%. Z dat vyplývá, že pro lidi s krví Rh− je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh− jen malé (obzvláště ve východní Asii). Proto by měly transfúzní stanice v těchto oblastech podporovat dárce krve evropského původu.

Rh faktor ovlivňuje třeba to, jakou krevní skupinu může pacient přijmout při transfuzi. Pokud se do krve Rh negativního jedince dostane malé množství krve Rh pozitivního typu, není odpověď organismu nikterak silná, neboť protilátky proti Rh faktoru se teprve začínají tvořit. Problém by ovšem nastal, pokud by se daný jedinec setkal s jiným typem krve opakovaně. Protilátky by již byly vytvořeny a organismus by mohl zareagovat mnohem silněji a hrozily by vážné zdravotní komplikace.

S tímto problémem se mohou často setkat ženy, které jsou Rh− a čekají miminko, které je Rh+. V případě prvního těhotenství nehrozí miminku ani ženě prakticky žádné riziko. Komplikace by ale mohly nastat při opakovaném těhotenství, neboť se v těle matky během prvního porodu mohly vytvořit protilátky anti – D, které by mohly další plod ohrozit. Proto se matkám po prvním porodu podává speciální látka, aby se zamezilo tvorbě těchto protilátek.

Zákony genetiky praví, že lidé mohou zdědit jen ty vlastnosti, které měli jejich předci. Pokud se objeví nějaká anomálie, označujeme ji za mutaci. Pokud člověk a opice pocházejí ze stejné vývojové linie, měla by být jejich krev kompatibilní. Všichni primáti ale mají Rh pozitivní krev, zatímco mezi lidmi se vyskytuje určité procento osob s Rh negativní krví.

Americký badatel Brad Steiger, který se věnuje paranormálním jevům, upozorňuje na to, že lidé, kteří mají Rh negativní krev, jsou jiní než většina s faktorem Rh+.

Tito lidé jsou podle statistik výjimeční. Mívají vysoké IQ, které je nad průměrem většinové populace. Jejich tělesná teplota bývá nižší a po mentální a emocionální stránce jsou vyrovnanější než lidé s Rh+ faktorem. Velmi často mají zrzavé vlasy a modré nebo zelené oči. I proto asi není tak překvapivé, že se objevila i teorie, podle které byla část lidstva geneticky upravena mimozemšťany.

Steiger se zamyslel nad tím, proč by tělo matky vlastně napadalo plod. Proč ho vnímá jako cizí těleso? Poukazuje na to, že lidé s negativním Rh faktorem nejsou obyčejní a vzdorují zákonu genetiky, jak je známe.

Teorie se opírá o historické záznamy ze starodávného Sumeru. V nich jsou zmínky o skupině božstev označované jako Anunnaki. Nalezneme je například v babylonském mýtu o stvoření světa Enúma Eliš. Podle některých jde o mimozemskou rasu, která přišla na Zemi, aby geneticky pozměnila primitivní lidstvo a vytvořila silnější bytosti, které by se staly jejími otroky.