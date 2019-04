Kaiser a Lábus vstoupili do dějin. Kam ale legendární komické duo zmizelo

Oldřich Kaiser se dlouhá léta věnuje filmu. Debutoval v televizním filmu Kat nepočká (1971), během své kariéry ovšem ztvárnil nespočet různorodých rolí. Mezi nejoblíbenější patří Setkání v červenci (1978), Rumburak (1984), Krysař(1985), Slunce, seno, erotika (1991), Tmavomodrý svět (2001), Revizor (2005), Obsluhoval jsem anglického krále( 2006), Pouta (2009), Líbáš jako bůh (2009), Kuky se vrací (2009), Habermanův mlýn (2009), Líbáš jako ďábel (2012), Tři bratři (2014), Padesátka (2015), Masaryk (2016) a další.

Kaiser je podle mínění mnoha hereckých kolegů i režisérů (např. Jiřího Menzela) jeden z nejlepších českých herců dnešní doby, který bohužel ještě donedávna topil svůj talent v alkoholu. Naštěstí však na vlastní žádost podstoupil protialkoholní léčbu

Proslavil se ale také jako komik. S Jiřím Lábusem vytvořil komediální dvojici a účinkovali v mnoha televizních pořadech. Spolupráce Kaisera a Lábuse započala v roce 1975 několika scénkami v pořadu Kabaret U dobré pohody. Dvojice spoluvytvářela a účinkovala v televizních pořadech Možná přijde i kouzelník, Dva z jednoho města, Zeměkoule, Letem světem nebo Ruská ruleta). Od roku 1991 také vytváří nekonečný rozhlasový seriál Tlučhořovi.

I Lábus se věnuje herectví a také dabingu. Do srdce dětských diváků se zapsal jako čaroděj Rumburak ze seriálu Arabela, který se pro veliký zájem dočkal v 90. letech pokračování. Objevil se také jako živočichář Béďa v Troškově trilogii Slunce, seno,... Pro děti také namlouval plyšovou postavu Jů v televizním pořadu Studio Kamarád. Lábus také svérázným způsobem namluvil rozhlas v seriálu M*A*S*H, často dabuje mistra slova Rowana Atkinsona a málokdo si bez něj umí představit dabing Marge z animovaného seriálu Simpsonovi.

Proč zmizeli z obrazovek?

Přestože dodnes patří k nejznámějším komickým dvojicím, z televizních obrazovek téměř zmizeli. Kaiser se nechal před pár lety slyšet, že je to proto, že o ně už televize nemá zájem. Několikrát prý sice byli osloveni někým z televize, ale vždy to dopadlo stejně. „Přišli jsme tam, sešli se s někým, představili jsme projekt a vždy jsme slyšeli skoro to samé – super, skvělé, dobrý nápad, my se vám ozveme…No, už se neozvali. Prostě jsme se jim takzvaně nevešli do formátu,“ prozradil Kaiser magazínu Sedmička.

Komici podle svých slov dobře dědí, že je trochu jiná doba a že ty věci, které dělali před deseti lety, už televize nedělají. „Ale když vidíme diváky v Praze i jinde, že je narváno, že je to baví, tak se občas ptáme i sami sebe, proč to nechce televize, když by to lidi rádi viděli? Přitom my si tak rádi děláme legraci sami ze sebe…“ posteskl si Lábus.

Dodnes tak alespoň jezdí po české republice se zájezdovým představením a hrají v pražském Divadle Kalich v pořadech Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem, Žena za pultem 2 Pult osobnosti nebo Don Quijote.