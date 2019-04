Ocelové rakve: Seznamte se s nejhoršími ponorkami, které kdy existovaly

Aktualizováno 11:07 — Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Triumfální úterní představení nové ruské ponorky dokládá důležitost těchto podmořských plavidel pro námořní síly všude na světě. Ponorky mají nezastupitelné místo v mořském průzkumu a mohou být tím, co rozhoduje úspěšnost válečných operací. O to víc je pro námořní velmoci ponižující, když nefungují tak, jak by dle strategických návrhů měly. Magazín The National Interest přináší seznam pěti nejhorších ponorek, které kdy spatřily světlo světa.