Rapper Snoop Dogg díky komedii Slunce, seno proslavil Česko

Filmová série Slunce, seno z dílny Zdeňka Trošky je mezi Čechy neuvěřitelně oblíbená. Najdou se sice tací, kteří ji nemohou ani cítit, a v očích kritiků nejde o nijak zázračné filmy, stále ale mají početnou základnu věrných fanoušků, kteří opakovaně a donekonečna hltají herecké výkony hlavních protagonistů a šlehají ve společnosti jednu hlášku za druhou.

Za hranicemi ale české filmy nikdo moc nezná. V případě Slunce, seno to už ale neplatí, proslavil ho totiž právě Snoop Dogg. Ten na svém Instagramu pro miliony fanoušků nasdílel předabovanou scénku ze Slunce, seno a pár facek, v níž Škopková zfackuje svého syna za to, že se zeptal, "co je to coura".

Příspěvek obdržel statisíce lajků a objevily se pod ním tisíce komentářů. Česko se tak zase na chvíli dostalo do středu dění. Bohužel ale s trochu jiným výkladem, než který ve snímku zazní v originálním znění. Podle Snoopova doprovodného textu totiž padlo pár facek za odmítnutí mytí nádobí, nikoliv za "couru".