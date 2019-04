Vědci prozradili, na co by se měli Britové ptát jako první na rande. Tomu neuvěříte

Čím rychleji v zemi, kterou rozdělilo referendum o setrvání v Evropské unii z roku 2016, "poznáte názor vašeho partnera, tím lépe", uvádí ve studii psycholog Eric Robinson z liverpoolské univerzity.

Seznamka eHarmony, pro kterou Robinson a jeho kolegyně Michelle Tornquistová studii vypracovali, chtěla zjistit, jaké otázky by měli lidé na prvním dostaveníčku klást, aby co nejlépe poznali, zda má smysl navazovat s protějškem vážný vztah.

"Proč byste měli čekat tři až pět schůzek, než zjistíte, že se k sobě nehodíte?" ptá se Robinson, který doporučil, aby se lidé nezdržovali na první schůzce opatrnou konverzací bez sporných témat. Podle studie se totiž nečekaně velké množství dlouhodobých vztahů nakonec rozpadne kvůli rozdílným politickým názorům. V mladší generaci je to podle psychologů až 22 procent vztahů.

Politika ale není jediné téma, o kterém byste s potenciálním životním druhem či družkou měli hovořit, když chcete zjisti, zda má vztah šanci vydržet. Podle liverpoolských psychologů by se lidé měli ptát i na finance nebo životní prostředí. Padnout by měly otázky jako: "Když ztratíš peněženku, myslíš, že ti ji někdo vrátí?", "Co jsi dělal během své poslední dovolené?", "Co si dělal na Vánoce a na Silvestra?" či "Jak utrácíš peníze?"

"Lidé, kteří si myslí, že jejich partner utrácí za hlouposti, mají totiž o 45 procent větší pravděpodobnost, že se rozvedou," říká Tornquistová.