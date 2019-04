Vévodkyně Meghan může každou chvíli rodit. O místě porodu je rozhodnuto

Podle britského serveru Express k porodu dojde s největší pravděpodobností v novém sídle prince Harryho a vévodkyně Meghan ve Frogmore Cottage. Spekulace o porodu podnítila i sanitka, kterou na místě v průběhu včerejšího dne viděli novináři.

Už dříve se potvrdilo, že by nový královský potomek měl přijít na svět na přelomu dubna a května. Stále více médií i bookmakerů se ale domnívá, že k porodu dojde každou chvíli, konkrétně už tento víkend. Mnozí příznivci tak odpočítávají poslední hodiny.

To ostatně potvrzují i slova královského redaktora Chrise Shipa, který ve včerejším ranním vysílání Good Morning Britain prozradil, že Meghan klidně může porodit dnes. Podle něj je to za rohem a dítě přijde na svět co nevidět. "Očekáváme, že to přijde. Bylo nám řečeno, že porod může přijít každým dnem," prozradil v britské ranní show.

Podle nedávné analýzy britských médií by dítě mohlo přijít na svět 28. dubna. Jisté je, že se to královská rodina pokusí utajit. Blížící se porod totiž bude v mnohém jiný, než na jaké jsme zvyklí.

Královský palác například poprvé nezveřejní podrobnosti o dítěti, tedy váhu, výšku, čas porodu a pohlaví. Vévodkyně Meghan a princ Harry se rozhodli, že se žádné informace zveřejňovat nebudou.

Meghan podle britských médií ani své novorozené dítě neukáže světu, a je docela dobře možné, že královská rodina ani neohlásí začínající porod. Lidé tak možná uvidí děťátko až několik dní či týdnů po porodu a do té doby může probíhat vše v naprostém utajení.

Předpokládá se ale, že nějaké informace se z královského paláce dostanou, a veřejnost se tak aspoň dozví, že porod probíhá nebo proběhl. Na jméno či pohlaví si ale budeme muset zřejmě počkat.

Předpokládá se ale, že nový královský potomek v mnohém přepíše historii. Max Foster, královský korespondent CNN, připomněl, že dítě bude technicky vzato občanem USA, neboť Meghan je Američanka.

Moka Meierová, odbornice na královskou etiketu, pro The Sun uvedla, že vévodkyně z Sussexu také zřejmě poruší tradice, co se jména novorozence týče. Může si vybrat jméno, které odráží její lásku k Africe nebo její americký odkaz.