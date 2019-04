Skrytá tajemství Ivety Bartošové: Kolik vydělávala a proč ji nezbavili svéprávnosti

Největšími neřestmi slavné zpěvačky bylo kouření a alkohol. Maminka Svatava ale tvrdí, že než zpěvačka odešla do Prahy, tak nekouřila. Poté začala tajně. "Když přijela za mnou domů, nekouřila, když jsem byla u ní v Praze, kouřila potají, abych to neviděla," svěřila se.

Maminka se jí pokoušela domluvit, ale k ničemu to nebylo. Iveta se jen naštvala a odsekla, že ví, co má dělat. Podobné to bylo v případě alkoholu.

"Řekla jsem jí aby nepila nebo dopadne jako otec, ale ona se rozčílila, urazila se a potom jsem byla ta nejhorší. 'Mami, neboj, já taková nebudu,' odsekla mi. (...) Moc dobře věděla, co alkohol dokáže s člověkem udělat a jak je potom hnusný. Ivetka si ovšem nikdy nepřiznala, že je alkoholička a pomalinku pila víc a víc a stejně tak brala prášky," uvedla v knize Má dcera Iveta Svatava.

Na otázku, jestli by jí nechala zbavit svéprávnosti, odpověděla: "Ne, to bychom si nemohli dovolit. Víte, co by to pro ni bylo? Nemyslím si, že by jí to zachránilo život. A jak já bych ji mohla zbavit svéprávnosti? Ji, Ivetu! Kdybych s ní žila, tak možná, ale i tak by to bylo hrozně komplikované, ale já jsem s ní nežila," vysvětlila.

Podle ní nepomohla Ivetě ani léčba. "Tři měsíce se léčila v Kroměříži a stejně jí to nepomohlo. Když měla vycházku, šla si něco koupit, jaký to potom mělo význam?" uvedla a s tím, že v léčebně byla za celebritu a za to, že jim tam zpívala, měla různé výhody.

Svatava také například zavzpomínala na její někdejší reality show. "Z počátku to bylo hezké, ale potom přišel Rychtář a začal ji skákat do řeči a najednou byla úplně jiná. Ty živé přenosy kdy byla opilá nebo pod práškama byly hrozné. Sledovala jsem to se strašnými pocity, protože jsem věděla, že právě teď je v takovém stavu a on ji tam přesto dovezl a dopustil, aby ji natáčeli a všichni to viděli," dodala.

Iveta měla podle své mámy také problém s penězi. "Neuměla šetřit a byla štědrá, tak všem dávala dary. Dokonce mi tvrdila, že když má koncert a zaplatí všechny kteří se na něm podílejí, tak na tom ještě prodělá. Řekla mi to v době, kdy ještě nepila. Prý dostane 70 tisíc za koncert a když všechny zaplatí, tak jí nic nezbude. Kolikrát prý ještě musela doplácet ze svého. Nechápala jsem, z čeho žila," uvedla její máma.

Údajně byla prý také několikrát okradena, jestli je to pravda ale Svatava neví. "Jednou mi řekla, že ji okradl Dvořák (Pavel, pozn. red.), podruhé mi tvrdila, že prý ji Barták (hudební skladatel Zdeněk, pozn. red.) okradl o milion. Netuším, kdo ji okradl a co je pravda a co si vymyslela," dodává maminka Ivety v knize.

Paní Svatava se v Ivetě nevyznala. Dobře jí znala do 18, než odešla do Prahy. "Byla perfektní. Milá, hodná, důvěřivá. (...) Měla takovou povahu. Byla prostě hodná a blbá, každému naletěla a nechala se oblbnout," svěřila se.

Takoví lidé to většinou ve světě celebrit nemají lehké a Bartošová do něj nezapadala, což si ostatně myslí i její máma. "Showbyznys ji pokazil. Myslím si, že do něj nepatřila," tvrdí s tím, že cokoliv jiného by pro ni bylo lepší. Možná i to byl nakonec důvod, proč si vzala život.

Podle Svatavy je totiž možné, že alkoholismus v ní probudil právě stres, nevyspání a vyčerpání, který ve světě showbyznysu denně zažívala. "Navíc neměla žádné soukromí," dodala s tím, že se pár týdnů před smrtí jí Iveta řekla, že jej neměla už 30 let.