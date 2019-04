Meghan Američanka, Harry Brit. Jaké národnosti bude jejich dítě a jak se bude jmenovat?

Není pochyb o tom, že princ Harry je Brit. V případě Meghan je to ale složitější, původem je totiž Američanka. A ačkoliv už probíhá proces získání britského občanství, jeho dokončení může podle CNN trvat i roky.

Nic na tom nemění ani fakt, že je jednou z nejznámějších žen v zemi a členkou královské rodiny. Úřady mají pro každého stejné termíny a jisté je, že do porodu už britské občanství získat nestihne.

Jaký pas ale bude mít jejich novorozené dítě? Podle televize CNN oba. "Královské dítě má automaticky dvojí občanství na základě narození ve Velké Británii britskému a americkému rodiči," řekl televizi mluvčí britské imigrační advokátní kanceláře DavidsonMorris.

"Zákon o imigraci v USA nevyžaduje, aby se dítě amerického občana a cizince narodilo v USA," dodal. Královské dítě tak bude občanem jak Spojených států, tak Velké Británie.

Horlivě se také spekuluje o pohlaví a jménu. Média tvrdí, že by mohlo jít o holčičku. Nahrávají tomu barvy, které Meghan použila na nedávnou oslavu v USA, kde pro své přítelkyně uspořádala večírek.

To potvrzuje i portál The Telegraph, který tvrdí, že nejpravděpodobnější jména pro holčičku, která by si mohl královský pár vybrat, jsou Diana a Victoria. V úvahu ale připadá i Alice, Grace a Isabella.

Naopak chlapec by se mohl jmenovat Arthur, James nebo Edward. Bookmakeři navíc nezavrhli možnost, že by se Meghan a Harrymu narodila dvojčata. To ale není příliš pravděpodobné.

Podle britských médií si totiž Meghan už pořídila kočárek, a má jít o jeden kočár v ceně kolem 50 tisíc korun, v němž vozila dítě například zpěvačka a návrhářka Victoria Beckham nebo tenista Andy Murray.