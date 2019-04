Vévodkyně Meghan neporodila. Venku je nové datum

Časopis People upozornil na nepodložené informace, které se objevují ohledně porodu vévodkyně Meghan. O jedno pozdvižení se například postaral sám královský palác, který v pondělí zveřejnil fotografii dítěte.

Díky tomu někteří lidé věřili, že nový královský potomek je již na světě. Leč tomu tak nebylo. Na fotografii byla Sophie, hraběnka z Wessexu. Oficiální kanály tak neposkytly žádné indicie k tomu, kdy k porodu dojde nebo jestli už proběhl.

Podle britského serveru Evening Standard se ale zdá, že o víkendu se k porodu neschylovalo. Ačkoliv se původně hovořilo o neděli jako o termínu porodu, princ Harry byl v ten den spatřen na londýnském maratonu. Server usuzuje, že kdyby se porod blížil nebo probíhal, byl by raději u něj, než na veřejnosti.

I další britská média se přiklánějí k variantě, že nový královský potomek ještě nepřišel na svět. Hojně ale přetřásají nové datum, kdy by k porodu mohlo dojít. A tím je čtvrtek druhého května. Ostatně na tento den se odkazují i sázkové kanceláře.

Ty také předvídají, že se Harrymu a Meghan narodí holčička. To potvrzuje i portál The Telegraph, který tvrdí, že nejpravděpodobnější jména pro holčičku, která by si mohl královský pár vybrat, jsou Diana a Victoria. V úvahu ale připadá i Alice, Grace a Isabella.

Naopak chlapec by se mohl jmenovat Arthur, James nebo Edward. Bookmakeři navíc nezavrhli možnost, že by se Meghan a Harrymu narodila dvojčata. To ale není příliš pravděpodobné.

Britská média očekávají příchod dítěte na svět každým dnem a některá už od víkendu poskytují na svých stránkách živý přenos událostí spojených s Meghan. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by k porodu došlo, navzdory tomu, že se v sídle ve Frogmore Cottage před pár dny objevila sanitka a údajně i vrtulník.