Jak správně vytáhnout klíště? Neopatrnost vás může přijít draho

Na otázku, jak správně vyndat klíště, neexistuje jen jedna odpověď. Na jednom se však shodnou všichni – klíště by mělo jít ven co nejdříve. Rychlé a správné odstranění klíštěte výrazně snižuje riziko případné infekce. Klíšťata jsou nositeli nebezpečných nemocí, jako je klíšťová encefalitida nebo lymská borelióza.

Co rozhodně nedělat?

Přisáté klíště nikdy nemažte sádlem, oleji či mastmi, Ty by jej mohly udusit a klíště by mohlo vyvrhnout obsah střev do rány a tím podstatně zvýšit riziko přenosu infekce. Klíště se také nesmí mačkat rukou ani pinzetou či podobnými nástroji.

Neplatí ani stará rada, podle které se mělo klíště „vytočit“. Rozhodně to nezkoušejte. Při pokusu o otáčení dojde vždy k přetržení klíštěte a jeho přední část zůstane pod kůží, kde způsobí dlouho přetrvávající zatvrdlinu, případně lehký zánět.

Co si připravit před vytáhnutím klíštěte?

Než začtete klíště odstraňovat, připravte si jednorázové gumové rukavice, dezinfekční roztok a pinzetu, háček nebo speciální kartu, to vše určené pouze k odstraňování klíšťat. V případě nouze poslouží také vatová tyčinka nebo tampon.

Místo přisátí dezinfikujte. Existuje také gel k rychlému znehybnění a usmrcení klíštěte, který si můžete pořídit v lékárně a který vám práci usnadní. Pak opatrně kývejte opatrně ze strany na stranu. Po chvíli se klíště uvolní. Po vyjmutí klíštěte místo opět dezinfikujte. Nikam nespěchejte, tento proces chce čas a může trvat i několik minut.

Pokud se vám nepodaří odstranit klíště i s kusadly, nevadí, z nich už přenos infekce nehrozí a tělo si s nimi poradí jako s třískou. V případě, že se klíště přetrhne a přední část zůstane v ráně, je to horší. v takovém případě je lepší vyhledat lékaře.

Co s vytaženým klíštětem?

Klíště vhoďte do záchodové mísy nebo ho zabalte do kousku papíru a spalte. V žádném případě klíště nedrťte, nemačkejte nebo neštípejte mezi nehty. A také ho neházejte do koše. Pro orientační ověření toho, zda bylo klíště infikované, možné si zakoupit klíšťový test na domácí použití. Definitivně to ale musí potvrdit vyšetření u lékaře na základě výsledků z biochemické laboratoře

Klíště, které se přichytilo a začalo sát, vyvolá vždy nevelké (do 5cm) zarudnutí pokožky v místě přichycení, které může přetrvávat 2-3 dni, ale nezvětšuje se; nejde o problém. Pokud v době 3 týdnů od přisátí klíštěte objeví zarudlé skvrny na kůži (která většinou v centru zbledne), zvýšenou teplotu, únavu či příznaky připomínající chřipku, je třeba navštívit neprodleně lékaře a informovat ho o napadení klíštětem. Po dobu 3 týdnů byste se také měli vystříhat zvýšené tělesné námaze, stresu a silnému slunečnímu záření.