Dietní kola je to nejhorší, co můžete pít

Výzkumníci z George Washington University prozkoumali dietní záznamy více než 7 000 amerických dětí a teenagerů. Prozkoumali, jak jsou na tom ti, co regulérně pijí dietní kolu, obyčejnou kolu a vodu.

Jejich výsledky potvrdily kritické názory, podle kterých je dietní kola jen marketingová zástěrka, která dietě vůbec nepomáhá. Podle studie ti, co regulérně pili dietní kolu zkonzumovali denně dalších 196 kalorií. V případě standardní koly je to 312 extra kalorií denně.

Výzkumníci zjistili, že pití i dietní koly vedlo k větší konzumaci cukrů v jejich dietě. Dietní koly často používají umělé sladidlo aspartam, které je 200krát sladší než samotný cukr. Vědci spekulují, že toto sladidlo působí na mozek tak, že vyvolává touhu po sladkostech. Jedinec tak po pozření dietních kol konzumuje další kalorie.

Zatímco jedna příležitostní kola neuskuteční příliš nebo žádnou škodu, jejich nebezpečí tkví v tom, že povede k uskutečnění návyku, kdy je jedinec pije každý den a to i víckrát za den. Takový jedinec pak díky jejím účinkům konzumuje více sladkostí a kalorií, což je přesný opak toho, co by dietní koly měly uskutečňovat. Vědci tak doporučují lidem pít místo nich čistou vodu.